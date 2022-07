Philipsen: "Levantar los brazos por nada da vergüenza"

Calais (Francia),5 jul. El belga Jasper Philipsen (Alpcin Fenix), pasó momentos de "vergüenza" tras levantar los brazos como vencedor de la cuarta etapa del Tour con meta en Calais, sin haberse dado cuenta de que el belga Wout Van Aert había entrado como ganador 8 segundos antes.

"Pensé que había ganado por unos segundos, pero luego vi a Wout van Aert al fondo de la recta lo entendí todo. Es una pena. Me siento bien, pero en este momento estoy un poco avergonzado", señaló Philipsen tras reconocer su error.

El corredor de Ham, de 24 años, no se dio cuenta en la última subida a 11 km de meta de las maniobras del Jumbo Visma, ni del ataque definitivo de Van Aert.

"Esta demasiado lejos en la última subida y no vi que había un corredor delante. No vi salir a Van Aert, y tenía una mala conexión con los auriculares. Mi intención era ganar, pero fue solo al pasar la línea cuando me di cuenta de mi error. Habrá fotos divertidas, pero eso no es lo que quería. Levanté los brazos por nada, es un poco vergonzoso", lamentó. E