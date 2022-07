Metallica, The Strokes e Imagine Dragons, en la vuelta de NOS Alive portugués

Lisboa, 5 jul. Grupos como Metallica, The Strokes, Imagine Dragons y Florence + The Machine encabezan el cartel del festival NOS Alive, que regresa este miércoles al Paseo Marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa, tras dos años de ausencia por la pandemia y con dos de sus cuatro jornadas con entradas agotadas.

La cita, que en su decimocuarta edición contará con cuatro jornadas, una más de lo habitual, espera reunir en Algés, a unos 10 kilómetros de Lisboa, a más de 200.000 personas gracias a sus 165 actuaciones repartidas por sus siete escenarios.

Las entradas están agotadas desde hace casi dos meses para el viernes y el sábado, mientras que todavía hay localidades disponibles para el miércoles y el jueves.

Los pases de tres y cuatro días también están agotados.

El NOS Alive arranca este miércoles con los neoyorkinos The Strokes -uno de los nombres que se mantiene del cartel anunciado inicialmente para 2020- como principales reclamos, en un cartel que también cuenta ese día con The war on drugs, Jungle, Stromae y la brasileña Mallu Magalhães.

El jueves está previsto que suba al escenario Florence + The Machine, así como Alt-J, Jorja Smith, Celeste y un representante del panorama musical portugués, Os quatro e meia.

Esa jornada también estaba prevista Glass Animal, pero la banda anunció hoy que cancelaba su concierto debido a problemas en las cuerdas vocales.

La organización del festival luso informó de que continúa "trabajando arduamente para confirmar nuevos nombres" para esta edición.

Metallica, que ya pasó por el Alive en 2009, será el plato fuerte del viernes y ha conseguido agotar las entradas, para un día en el que también tocarán Royal Blood, AJ Tracey y Don Broco.

Imagine Dragons, Two Door Cinema Club, Da Weasel, Haim y Mother Mother cerrarán el festival el sábado.

El NOS Alive, considerado ya una referencia en los festivales de música europeos, también cuenta con un escenario especializado en fado por el que pasarán artistas como Cuca Roseta, Teresinha Landeiro o Sara Correia, y otros dedicados a la comedia y a la música electrónica.

La cita recibe muchos espectadores portugueses pero también extranjeros, de más de 90 nacionalidades, entre los cuales suelen destacar los españoles. EFE

