Magnate ruso Potanin acepta discutir fusión de Nornickel y Rusal

(Bloomberg) -- El multimillonario Vladímir Potanin, el mayor inversionista en MMC Norilsk Nickel PJSC, dijo que está dispuesto a discutir la fusión del gigante minero con United Co Rusal International PJSC, dos empresas afectadas por las sanciones contra Rusia.

Potanin está al frente de Nornickel desde que en 2012 alcanzó un acuerdo de accionistas con el productor de aluminio Rusal, el segundo mayor inversionista de la empresa. Una fusión crearía un “líder nacional”, dijo el magnate en una entrevista con el canal de televisión ruso RBC el martes. Las acciones de Rusal subieron un 11% en Hong Kong.

“Recibimos la propuesta de la dirección de Rusal de discutir la fusión con Norilsk Nickel como alternativa a la extensión del acuerdo de accionistas”, dijo Potanin. “Envié una carta en la que confirmaba nuestro acuerdo para iniciar el proceso de discutir una fusión con Rusal”.

Potanin, el hombre más rico de Rusia, controla alrededor del 35% de Nornickel, un productor clave de níquel y cobre y el mayor minero de paladio del mundo. Aparte de algunas restricciones canadienses impuestas en abril, el magnate evitó en gran medida las sanciones occidentales dirigidas a otros miembros de la élite rusa hasta que el Reino Unido le impuso sanciones el 29 de junio.

La idea de fusionar los dos gigantes metalúrgicos rusos se remonta a 2008, después de que Rusal, del multimillonario Oleg Deripaska, comprara una participación en Nornickel. Potanin no apoyaba antes la idea. “No hay sinergia entre dos empresas”, dijo en una entrevista de 2017 con el periódico Vedomosti.

A pesar de los últimos comentarios de Potanin, la fusión sigue pareciendo poco probable, según Kirill Chuyko, analista de BCS Global Markets.

“La idea del líder nacional puede verse como una garantía adicional contra las sanciones, pero aún así no es posible salvaguardarse completamente de esta manera”, dijo Chuyko. “Las partes tienen una historia de relaciones larga y extremadamente difícil, mientras que desde el punto de vista empresarial la fusión sigue sin tener sentido”.

El acuerdo de accionistas original no solo definía el pago de dividendos de Nornickel, sino que se suponía que pondría fin a las disputas entre Potanin y el fundador de Rusal, Deripaska. Pero las tensiones entre Potanin y Rusal persisten, incluso después de que Deripaska se viera obligado a reducir su participación mayoritaria en el productor de aluminio. El acuerdo expira en diciembre.

Menores dividendos

Potanin dijo el martes que es probable que los dividendos de 2022 y 2023 sean menores de lo habitual. El acuerdo de accionistas con Rusal garantizaba anteriormente pagos elevados, y la junta directiva de Nornickel aprobó US$2.400 millones en dividendos finales para 2021, a pesar de que las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania han hecho tambalear el mercado. Rusal posee poco más del 26% de la minera.

Potanin dijo el martes que Nornickel no está bajo sanciones, a pesar de las sanciones impuestas en su contra por el Reino Unido. El multimillonario también indicó que no dejará el cargo de director ejecutivo de Nornickel.

Cualquier fusión también podría depender de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro de Estados Unidos.

Rusal salió de las sanciones a principios de 2019 tras un acuerdo con la OFAC en el que Deripaska redujo sus participaciones tanto en el productor de aluminio como en su matriz En+ Group. Ese acuerdo permite a la OFAC nombrar a los administradores que supervisan la mayoría de las acciones del magnate, mientras que la junta directiva se modificó para incluir una mayoría de directores independientes. Las empresas también acordaron “una transparencia sin precedentes para el Tesoro en sus operaciones”, que podría abarcar también los grandes acuerdos.

El servicio de prensa de Rusal declinó formular comentarios.

Alrededor del 20% del níquel del mundo proviene de Rusia, y casi todo ese volumen es de Nornickel, de Potanin. La empresa también produce alrededor del 40% del paladio del mundo, que se utiliza en los dispositivos anticontaminantes de los automóviles de gasolina.

