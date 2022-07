Madre de policía paraguayo cautivo pide que su hijo no quede "en el monte"

Asunción, 5 jul. La madre de un policía secuestrado por la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) lamentó este martes que no haya "ni una noticia" sobre el paradero de su hijo, que cumple ya ocho años cautivo, y pidió que no quede "en el monte".

Obdulia Florenciano se refirió en declaraciones a la radio Monumental a la situación de su hijo Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014, cuando participaba de una caza en una finca próxima a la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción (este).

"Increíble, hasta ahora no hay nada de información. Ya se terminó esta historia porque no hay nada de Edelio, nada. No hay ni una noticia", se quejó.

La madre del policía relató que en octubre de 2014 tuvo noticias de su hijo mediante un video en el que se le veía junto a otro secuestrado, Arlan Fick, entonces de 17 años, y liberado tras el pago de una suma de dinero, según reconocieron los padres del joven.

Recordó que "lo último" que recibió de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo conformado para combatir al EPP, fue un panfleto hallado en abril de 2018 que hablaba sobre los restos de su hijo, secuestrado cuando tenía 25 años.

El documento señalaba que Morínigo está muerto, aunque las fuerzas de seguridad no han podido confirmar ese hecho.

"Es mi hijo, es mi un paraguayo, es un ser humano que no puede quedar en el monte muriéndose sin hacer nada por él", reclamó Florenciano.

En ese contexto, criticó "la inoperancia de las autoridades", en particular de la Policía, frente al caso.

Sobre este tiempo, admitió que su familia ha cambiado, con su esposo enfermo y otro de sus hijos con depresión por la desaparición de su hermano.

"Yo, por ejemplo, no quiero morir sin saber antes qué pasó con mi hijo", afirmó.

Al respecto, el ministro del Interior, Federico González, declaró a la Radio Ñandutí que las autoridades están poniendo "el mayor esfuerzo" para encontrar a los secuestrados "y llevarlos junto a su familia, si es que ellos siguen con vida".

En tal sentido, aseveró que, al no tener prueba "para decir lo contrario", la posibilidad de que los secuestrados estén con vida "sigue vigente".

Al presentar el viernes su informe de gestión, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reconoció como una "angustiosa deuda por saldar" la liberación de Morínigo, así como del exvicepresidente Óscar Denis y del ganadero Félix Urbieta, todos en poder del EPP.

Con motivo del octavo aniversario del secuestro de Morínigo, la municipalidad de Arroyito (a unos 317 kilómetros de Asunción) declaró este día como de "Interés distrital" y convocó a una marcha por la paz. EFE

lb/szg