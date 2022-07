Lluís Cortés: “Volver a jugar con Ucrania fue muy bonito y muy triste”

Barcelona, 5 jul. El técnico Lluís Cortés (Lleida, 1985), seccionador de Ucrania y exentrenador del Barça femenino con el que conquistó la Liga de Campeones, relata en esta entrevista con EFE la emotividad de los 15 días de concentración que acaba de pasar en Polonia con el combinado ucraniano.

En esos días, Ucrania disputó los primeros dos partidos tras el inicio de la guerra, en lo que considera una experiencia tan bonita como triste.

Por otro lado, Cortés analiza en esta entrevista con EFE las posibilidades de la selección española, que está llena de jugadoras que él ha entrenado, en la Eurocopa que empieza este miércoles en Inglaterra. El técnico opina que España es candidata al título, pero no favorita.

Pregunta: ¿Ha sido emotivo lo que ha vivido en Polonia estas dos semanas?

Respuesta: Ha sido una experiencia muy bonita y muy triste a la vez. Muy bonita por el hecho de poder reencontrarme con las jugadoras y con todos los miembros del cuerpo técnico, muchos de ellos hombres que no pueden salir del país a causa de la ley marcial y que lo pudieron hacer con un permiso especial para poder venir a esta concentración de 15 días.

P: ¿Desde cuándo no estaban todos juntos?

R: El 23 de febrero acabamos la 'Turkish Cup' y el 24 empezó la guerra. En los últimos días de la concentración veías que los miembros del cuerpo técnico estaban viviendo un sueño en una situación segura y que tenían que volver a su casa o a casa de amigos o familiares en un país que ahora mismo está en guerra. No hay ningún sitio seguro, ni el oeste de Ucrania ni los pueblos pequeños.

P: En medio de esta situación, ¿cómo consigue que sus jugadoras se centren en jugar al fútbol?

R: Es complicado y nosotros le dimos muchas vueltas al tema antes de empezar esta concentración. Hemos aprendido muchísimo tanto yo como Jaume y Jordi, los tres españoles que estamos en el cuerpo técnico, y les he dado las gracias. Tienen sus casas destruidas, su país en guerra, sus padres están luchando y son capaces de centrarse en el fútbol durante las horas de entrenamiento y partido. Ha sido increíble su actitud, nunca vimos que estuviesen desconcentradas. Nosotros no les hemos hablado de la guerra, solo de fútbol.

P: Y ganaron 2-0 a Hungría.

R: En el primer partido, contra Escocia (0-4, un resultado que les dejó sin opciones matemáticas de clasificarse para el Mundial), no estuvimos tan mal como dice el marcador. De ahí salimos enrabiadas, las jugadoras querían regalar una buena noticia a su gente. La victoria ante Hungría fue preciosa. Las jugadoras estaban muy contentas por ellas, pero sobre todo por su gente. En el estadio de Rzeszów (una ciudad ubicada en el sureste de Polonia) había familias de refugiados que nos animaron.

P: Hasta septiembre no vuelven a jugar un partido. Mientras tanto, ¿cuál es su función como seleccionador?

R: Cuando empezó la guerra ayudamos a las jugadoras a encontrar equipos para poder salir del país y seguir teniendo un salario. Ahora algunos de estos contratos se acaban y algunas quieren cambiar de aires. Así que tendremos que volver a trabajar de agentes más que de entrenadores para encontrarles otras opciones fuera del país.

P: ¿En Ucrania está previsto que en algún momento vuelva la competición?

R: La Federación de Ucrania quiere volver a jugar, que haya liga. Pero la realidad es que es muy difícil volver a jugar en condiciones de seguridad total para las jugadoras. Y jugar la liga fuera del país tiene un coste muy importante que no todos los clubes podrían asumir.

P: ¿Desde que empezó la guerra usted se ha planteado buscar otro trabajo como entrenador?

R: Primero tuvimos que salir del país y, una vez fuera de peligro, el primer pensamiento fue ayudar en todo lo que pudiéramos. Llenamos dos camiones con medicamentos, comida y ropa. Lo hicimos junto a mi familia y la gente de Balaguer que quiso colaborar. Y después ayudamos a las jugadoras a encontrar equipo.

P: ¿Qué le dijo la Federación de Ucrania entonces?

R: Yo pensaba que en algún momento nos diría que no podían seguir ejerciendo sus responsabilidades con nosotros por la situación del país y porque tenían otras prioridades, lo hubiese entendido perfectamente. Entrenar a Ucrania solo es una pequeña parte de todo lo que yo tenía que hacer allí. La idea era hacer un proyecto de desarrollo en todo el país con una inversión muy potente que ahora mismo no tiene sentido. Pero, en cambio, la Federación no ha dejado de pagarnos al día y quiere que sigamos ahí sí o sí.

P: ¿Hay clubes que han contactado con usted?

R: Sí, sabiendo la situación hay clubes que han contactado conmigo y me han hecho propuestas. Yo en los primeros meses estaba muy centrado en Ucrania. Ahora si llegase alguna oferta la podría valorar. Pero tengo contrato con Ucrania hasta 2023 y mi idea es acabarlo.

P: Y, en septiembre, jugarán ante Islas Feroe y España los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial. ¿Enfrentarse a algunas de las jugadoras que entrenó en el Barça le hace especial ilusión?

R: Será un partido muy especial, son jugadoras con las que he convivido mucho tiempo y que son grandes amigas. Y también tengo muy buena relación con gente del cuerpo técnico de la selección española, como con Jorge Vilda. Pero más allá de que sea especial para mí, también es un partido muy especial para las jugadoras de Ucrania. Jugar contra España significa enfrentarse a las futbolistas que ahora mismo son sus referentes.

Es muy difícil sacar un resultado positivo, pero es un gran aparador para mostrarse como jugadoras, demostrar que en Ucrania el nivel del fútbol femenino no es tan bajo como la gente piensa y encontrar una mejor opción a nivel de club.

P: Antes hay el Europeo, que empieza este miércoles. ¿Ve a España favorita al título?

P: Es candidata, pero es un título muy difícil. Hemos de ser conscientes de esto. No es bueno colgar la etiqueta de favorita a España, aunque lo hagan las casas de apuestas o la gente en Twitter. Hay selecciones como Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia u Holanda que a un partido te pueden complicar la vida. Todos estos equipos pueden perder contra España, pero también ganar. Al final, España no ha ganado nunca un título así. Por lo tanto, no puede ser favorita.

P: ¿Qué le pareció la derrota del Barça en la final de la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon?

R: He ido siguiendo la temporada, hablando con gente del cuerpo técnico y con jugadoras. Sabíamos que el Barça tenía muchas opciones de repetir triplete, pero igualmente es muy difícil ganarlo todo. El Barça hizo una buena fase de grupos en la ‘Champions’, ante el Real Madrid en cuartos se clasificó sin hacer el mejor fútbol del año y contra el Wolfsburgo en casa el partido fue excelente.

Pero en la vuelta el equipo fue a menos y en la final el Barça no compitió. Éste es el peor sabor de boca que le quedó al cuerpo técnico y a las jugadoras. Con el talento y la experiencia que tiene el Lyon, si encima se les pone rápido el partido de cara, es muy difícil poderle ganar.

P: Algunos analistas culparon al físico. ¿Realmente ése fue el problema?

R: Hay muchos factores. Considero que el Barça de hoy es mejor físicamente que el que perdió hace tres años en Budapest ante el Olympique de Lyon. El Lyon se arriesgó a presionar alto y consiguió que el Barça no pudiese tener la posesión de la pelota. Las jugadoras se fueron encontrando menos cómodas y útiles al no poder tener posesiones largas ni dominar al rival como están acostumbradas a hacer, también porque no encontraban amenazas en la espalda del rival. Pero analizarlo a toro pasado es muy fácil.

Sergi Escudero