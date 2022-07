La peruana Tejeda y el ecuatoriano Loza ganan la media maratón de los Bolivarianos

Valledupar (Colombia), 5 jul. La peruana Gladys Tejeda y el ecuatoriano Rafael Loza se colgaron este lunes la medalla de oro en la media maratón de los XIX Juegos Bolivarianos de Valledupar, donde impusieron un buen ritmo desde los primeros kilómetros y sortearon el calor.

Tejeda, que revalidó los oros bolivarianos conseguidos en Trujillo 2013 y en Santa Marta 2017, se adjudicó la prueba con un tiempo de 1 hora, 15 minutos 13 segundos. La plata fue para su compatriota Luz Mery Rojas con un guarismo de 1h.15:22, y la ecuatoriana Rosa Chacha Chacha obtuvo el bronce con 1h.16:42.

En la exigente prueba, las dos competidoras peruanas fijaron su estrategia desde el principio para tomar muy pronto la punta y dominar sin problemas la competencia, disputada en un circuito de 6,815 kilómetros que recorrió puntos emblemáticos de Valledupar con una temperatura superior a los 24 grados centígrados.

Tejeda y Rojas, que mantuvieron un paso tranquilo tras desprenderse de sus rivales y se dosificaron en un circuito con varios repechos, llegaron en solitario a la meta para definir en el cierre a la campeona, que no pudo romper el récord bolivariano de 1:12:52, impuesto por ella misma hace nueve años en los Juegos de Trujillo (Perú).

"Teníamos como objetivo cosechar las medalla de oro y plata. Hicimos una linda carrera. Trabajamos muy duro desde un inicio y sostuvimos el ritmo, y estratégicamente se pudo definir el primer puesto. Nos tocó lidiar con el clima, pero estamos acostumbradas", dijo a periodistas Tejeda, quien apuntó sobre su nuevo título: "Le regalo esta medalla a mi mamá que hace dos días cumplió 80 años".

Al parque La Provincia, donde concluyó la competencia, llegaron después las corredoras Katherine Tisalema de Ecuador, Angie Orjuela de Colombia y Magaly García de Venezuela. Por su parte, la colombiana Kellys Arias y la boliviana Jhoselyn Camargo no finalizaron la prueba.

Antes del triunfo de Tejeda, que se preparó en campamentos en Estados Unidos y Kenia, el oro en la competencia en varones lo conquistó el ecuatoriano Rafael Loza con un tiempo de 1 hora 6 minutos 34 segundos tras acomodarse mejor al circuito con falsos llanos, que tuvo pasos por sitios representativos como las glorietas de Los Juglares, La Pilonera y Mi Pedazo de Acordeón.

El segundo en cruzar la meta fue el peruano Ferdinan Cereceda, quien se colgó la plata con registro de 1h.06:49, mientras que el ecuatoriano Christian Vasconez completó el podio al culminar la carrera en 1h.07:05.

La competencia inició con un lote que se mantuvo en los primeros tramos, pero muy temprano se empezó a desgranar el grupo y dejó a Loza con vía libre para liderar la prueba y empezar a tirar más fuerte para ir descontando rivales, entre ellos al colombiano Jeisson Suarez, campeón de la media maratón en Santa Marta 2017, quien no pudo refrendar el título y terminó cuarto.

"Nunca me guardé nada. Intenté ir desde el principio en el grupo y me di cuenta que, antes de mantener, todos se iban quedando. Vi esa oportunidad y empecé a jalar más. No tuve ninguna estrategia en un principio. Mi idea era estar en el grupo e intentar aguantar lo que más pudiera. Tuve buenas sensaciones y al final pude quedarme con el primer lugar", declaró a Efe Loza, el nuevo campeón bolivariano.

En la prueba también participaron atletas de Venezuela, Paraguay, República Dominicana y Panamá.