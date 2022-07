Festival de Cine de Guanajuato enaltece a mujeres en su celebración de plata

Ciudad de México, 5 jul. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) sigue en pie para celebrar sus primeros 25 años de historia en un evento que enaltece el trabajo de las mujeres al tener como homenajeadas a las actrices Adriana Barraza y Blanca Guerra, y a la productora Mónica Lozano, aún con bajo presupuesto pero con la misma responsabilidad.

“No planeamos que fuera una edición de mujeres, pero eso demuestra que forman una parte íntegra de la industria y eso se ve reflejado en estos homenajes”, comenta en entrevista con Efe la directora del festival, Sarah Hoch.

La actriz nominada al Óscar por la película “Babel” (2006) Adriana Barraza recibirá la Cruz de Plata y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM para celebrar sus 50 años de trayectoria.

Asimismo, las carreras de Guerra y Lozano se reconocerán en el homenaje de Mujeres en el Cine y la Televisión, y también recibirán la emblemática cruz del festival además de la Musa.

ADVERSIDADES Y UN CUARTO DE SIGLO

Hace 25 años Hoch y Ernesto Herrera buscaron hacer una plataforma para el cine mexicano tan golpeado en la década de los 90. El resultado fue el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

“Queríamos activar la industria porque veníamos de la producción frustrados por las condiciones de la industria nacional y con muchas ganas de hacer las cosas”, comenta Hoch, quien vivió la muerte de Herrera a causa del coronavirus en 2021.

Según la directora, dicha pérdida fue uno de los momentos críticos del festival que también ha atravesado en su historia “golpes políticos y económicos”.

“La pérdida de Ernesto fue el golpe más fuerte del festival, tardamos un año para entenderlo”, resalta Sarah, quien emprendió la organización de la edición pasada, aún híbrida, de luto.

Pero tener el pretexto de buscar, revisar e incluso recuperar archivos de la historia del festival para los preparativos del cuarto de siglo del evento, reafirmaron su amor por la industria cinematográfica.

Esto quedará plasmado en la recopilación de fotografías y anécdotas del libro “GIFF 25 aniversario: recuento de los primeros 25 años del festival” que será lanzado este año durante la celebración que se dará del 21 al 31 de julio en las ciudades de León, San Miguel de Allende e Irapuato.

Y recuerda que el décimo aniversario en la historia del GIFF fue uno de los más importantes, pues considera que fue el año en el que el proyecto con Herrera “comenzó a caminar solo”.

“Recuerdo que Ernesto me dijo, si el festival no tiene números rojos en el décimo año le seguimos, te voy a dar el último año, y ese año se consolidó porque se tenía que consolidar”, dice Hoch.

Pero a ella misma le cuesta trabajo darse cuenta de lo lejos que ha llegado al impulsar su proyecto que se ha convertido en un evento fundamental para la agenda cultural del estado de Guanajuato y del país.

“Es rarísimo que un festival tenga 25 años con la misma dirección, casi no se ve, creo que este festival tiene vida mas allá de nosotros, pero perder a Ernesto me hizo reaccionar en que necesitamos dejarlo con una estructura para que si algo me pasa el festival continúe”, dice Hoch, quien ha considerado dejar la dirección del encuentro cultural pronto.

POCO PRESUPUESTO

Sarah también denuncia que los apoyos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siguen siendo insuficientes para un festival de talla internacional como el suyo.

“No se han recuperado los apoyos que se tuvieron de la federación, siguen un 90 % abajo de lo que tuvimos antes de la 4T y es preocupante porque afecta los apoyos de eventos de gran formato”, comenta.

El festival, que ha tenido de invitados internacionales a personalidades como Gus Van Sant, Ghassan Salhab, Brigitte Broch o Naomi Kawase, entre otros, aún espera la confirmación de una personalidad extranjera para esta edición.

No obstante, el país invitado de honor será Croacia, y en su oferta, el festival tendrá estrenos mundiales y la proyección de 181 películas de las cuales 57 títulos son mexicanos. EFE

