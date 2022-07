Es posible mantenerse en forma a pesar de la artrosis

ARCHIVO - La natación preserva las articulaciones, por lo que es una actividad deportiva recomendada en casos de artrosis. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Quien sufra de artrosis no tiene por qué renunciar al deporte. El cartílago articular puede y debe seguir trabajando, asegura el traumatólogo Sven Ostermeier. Solo que hay que elegir una disciplina deportiva que no dañe el cartílago articular a largo plazo. "No son buenas las cargas de impacto duras y súbitas", señala el médico. Por lo tanto, el balonmano, el fútbol, el hockey o el tenis no son adecuados para personas con artrosis. Todo lo contrario de lo que ocurre con la natación. Esta disciplina deportiva alivia las articulaciones, dado que el peso corporal es menor en el agua. También practicar senderismo es recomendable en el caso de una artrosis, aunque no se deberían recorrer trayectos demasiado empinados. El traumatólogo tampoco recomienda la marcha forzada. Quien no esté seguro de si sus articulaciones soportarán su disciplina deportiva favorita debería consultarlo antes con su médico de cabecera. dpa