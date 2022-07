El internacional argentino Menzeguez, cuarto fichaje del Jaén

Jaén (España), 5 jul. El internacional argentino Gerardo Ariel Menzeguez, procedente del San Lorenzo de Almagro, actual campeón de la Copa Libertadores, se convirtió este martes en el cuarto fichaje del Jaén Paraíso Interior, con el que ha llegado a un acuerdo hasta 2024 más otro opcional, informó el club en un comunicado.

El jugador bonaerense, de 29 años, ocupa la posición de ala en la pista y prácticamente ha desarrollado toda su carrera deportiva en el San Lorenzo de Almagro, con el que ganó en 2021 la Copa Libertadores ante el Carlos Barbosa de Brasil en Montevideo.

Antes, en 2018, su equipo se coronó campeón de la Copa Argentina, levantó el título del Torneo de AFA y se clasificó a la Copa Libertadores del siguiente año; y también ha jugado en la liga italiana, en el Sandro Abate.

Entre las habilidades que destaca el club del jugador argentino está su buen golpeo de balón tanto en situaciones de jugadas como en acciones a balón parado, su buena calidad técnica y su lectura ofensiva.

Menzeguez elogió el potencial del Jaén Paraíso Interior y aseguró: "Estoy muy contento porque realmente era algo que tenía como objetivo hace ya mucho tiempo, jugar en la liga española y hacerlo en un equipo tan importante como el Jaén, que hace que la motivación sea aún más grande”.

“Sin duda llego a un equipo con grandes pretensiones y con una afición que es sorprendente así que intentaré devolver todo eso dentro de la cancha”, dijo.

Con respecto a su juego, el propio Menzeguez dice tener un carácter ofensivo y añadió: "Me gusta arriesgar y proponer desde el desequilibrio uno contra uno: me adaptaré a la función que me pida el entrenador y estaré preparado para lo necesario”. EFE

1010552

jmd/cb/ism