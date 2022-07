Cómo garantizar la seguridad de los niños en un coche

ILUSTRACIÓN - El asiento para niños protege a los más pequeños contra los efectos de un accidente. Foto: Silvia Marks/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto

Para los padres, la salud de sus hijos tiene siempre prioridad. Eso también vale para los traslados en coche: los padres de niños pequeños suelen averiguar qué asiento necesitan para ello. Y en la compra y el uso de estos es fácil que ocurran errores. Según los expertos, aproximadamente la mitad de los niños no está correctamente asegurado en el coche, por lo que, en caso de accidente, no estarían bien protegidos. ¿Cómo se puede medir la calidad de una silla de coche para niños? El experto Reiner Metzger dice: visualmente y a partir del precio no se pueden distinguir los asientos buenos de los malos. Por lo tanto, sugiere, los padres deberían invertir algo de tiempo en informarse bien por adelantado. Pueden orientarse, por ejemplo, por las pruebas que regularmente realizan entidades responsables. Estas analizan el comportamiento del producto en el caso de un choque lateral o de uno frontal, el manejo, la adaptación al tamaño del cuerpo, la ergonomía y la carga contaminante del mismo. En Europa, básicamente, todos los asientos autorizados deben cumplir con una llamada norma ECE, un estándar internacional para asientos de seguridad para niños. Según el Automóvil Club de Alemania (ADAC), hay tres normas autorizadas vigentes actualmente: i-Size / UN ECE Reg. 129, UN ECE Reg. 44/04 y UN ECE Reg. 44/03. No están permitidos asientos más viejos con la norma ECE-R 44/01 y 44/02. Todos los modelos homologados cumplen, por lo tanto, requerimientos mínimos. Dado que, en la mayoría de los países, los niños deben ir correctamente asegurados en el coche hasta su duodécimo año de vida o hasta que midan 1,50 metros, los padres, en general, adquieren entre dos y tres asientos para sus pequeños. Se comienza con la llamada silla "nido" o "huevito", para los primeros 15 meses, aproximadamente, a la que le sigue el asiento hasta los cuatro años, y se termina con el modelo para niños mayores. También existen asientos plegables o que se adaptan al crecimiento del infante y que se pueden ir modificando de acuerdo a las necesidades. Andreas Ratzek, del ADAC, tiene un consejo para los padres: asesorarse bien y llevar, en el momento de la compra, tanto el coche como al niño. Como director de proyecto de la sección de seguridad vehicular, examina regularmente en profundidad asientos para niños y conoce los defectos de algunos modelos. Dado que son muy diferentes, no todo asiento encaja en cualquier coche. Ayuda, según Ratzek, pedir que a uno le muestren cómo manejarlo cuando lo está comprando. Un descuido en el modo de asegurar el asiento puede costar la vida del niño, en el peor de los casos. Por eso, el ADAC elaboró una lista de cosas a considerar y controlar, para asistir a los padres en la compra. Entre otros, deberían prestar atención a estos puntos: - El asiento debería ajustarse al vehículo de manera firme y estable. En el caso de coches viejos, los cinturones de seguridad más largos pueden llegar a interferir en este punto. - Los cinturones deberían quedar en lo posible rectos y tensos. - ¿Alcanza el largo del cinturón de seguridad para asegurar el asiento? En el caso de que no, uno debería contar con un anclaje Isofix separado. - En los modelos para niños mayores, el cinturón debería volver a enrollarse automáticamente también cuando el niño se inclina hacia adelante. - Atención: no todos los asientos sirven para todos los coches. Aquellos con homologación semiuniversal, entre los que están todos los que tienen pies de soporte, en general vienen con una lista de tipos y modelos de coche apropiados. A pesar de que, según Andreas Ratzek, los fabricantes simplifican constantemente el manejo, las encuestas demuestran que casi uno de cada dos niños no está correctamente sujetado en el coche porque los padres se fueron volviendo negligentes al restarle importancia con el paso del tiempo y el uso. El experto subraya que los cinturones tienen que quedar bien ajustados, sí o sí. No debe poder pasar una mano entre el cinturón y el niño, según el parámetro establecido por la organización alemana de asesoramiento al consumidor Stiftung Warentest. Por otra parte, el cinturón no debería pasar sobre el cuello del niño. Metzger observa una y otra vez casos en los que los niños son demasiado pequeños para los asientos o que son colocados muy rápidamente mirando hacia el frente. "Muchos accidentes ocurren de manera frontal", dice. Por eso, los padres deben mantener a sus hijos hasta los 15 meses o, si fuera posible, hasta los dos años sentados y ajustados mirando hacia atrás. dpa