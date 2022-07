Cobre cae a mínimo de 19 meses ante temores de recesión

(Bloomberg) -- El cobre cayó a su precio más bajo en 19 meses, y los metales extendían sus pérdidas debido a que los temores a una recesión mundial continúan afectando las perspectivas de demanda de los productos básicos.

La percepción sigue siendo negativa para materiales industriales que se utilizan en sectores desde la construcción hasta los vehículos de nueva energía. El cobre, ampliamente considerado un referente económico, cotiza sólidamente por debajo de los US$8.000 la tonelada, después de que los metales registraran su peor caída trimestral desde la crisis financiera de 2008.

“En otras palabras, la percepción en la industria estadounidense se está volviendo más sombría. Interpretamos esto como una señal de que la economía estadounidense está perdiendo impulso”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank AG, en un informe. “Las preocupaciones sobre una recesión global continúan predominando en los mercados de metales”.

Las posibilidades de una recesión en Estados Unidos son ahora del 38%, según las últimas proyecciones de Bloomberg Economics.

Es probable que los precios de los metales bajen en el mediano a largo plazo, aunque es posible una corrección técnica al alza en el corto plazo, dijo Citic Futures Co. en un informe.

El cobre llegó a caer un 4,7% a US$7.627 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, su nivel más bajo desde principios de diciembre de 2020, a las 4:04 p.m., hora local. Otros metales le siguieron: el aluminio retrocedió un 3% y el estaño, un 5,3%.

Los metales preciosos continuaron la tendencia en territorio negativo: el oro bajó un 2,3% ante la mayor fortaleza del dólar y la plata se hundió un 4,2%, mientras que el platino cayó un 2,6%.

Nota Original:

Copper Spirals Down to 19-Month Low as Recession Fears Dominate

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.