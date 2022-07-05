ADVISORY --FLASH--9789-BRITAIN-POLITICS/ZAHAWI

UK's Johnson names Nadhim Zahawi as finance minister
Start: 05 Jul 2022 21:05 GMT
End: 05 Jul 2022 21:07 GMT
LONDON - UK's Johnson names Nadhim Zahawi as finance minister
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Source: UK POOL / REUTERS / PARLIAMENT TV
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