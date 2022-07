Un vídeo muestra a policías de EEUU matando a tiros a un hombre negro desarmado

Foto del sábado tomada de redes sociales de manifestantes demandando justicia por la muerte de Jayland Walker en Akron, Ohio Jul 2, 2022, Tsigereda McClelland/via REUTERS

Por Gaelen Morse y Gabriella Borter

AKRON, EEUU, 3 jul (Reuters) -Un video difundido el domingo mostró que ocho agentes de policía de la ciudad estadounidense de Akron participaron en un tiroteo que acabó con la vida de un hombre negro desarmado, cuyo cuerpo fue encontrado con unas 60 heridas de bala después de que huyera de un control de tráfico la semana pasada.

La policía reprodujo varios videos en una rueda de prensa el domingo, uno de los cuales, afirman, muestra un disparo efectuado desde el coche conducido por Jayland Walker, de 25 años. El hombre huyó en su automóvil después de que los policías intentaran detenerlo tras una infracción menor de tráfico.

Tras una persecución de varios minutos, Walker saltó del coche y huyó de la policía, según muestra el vídeo. La policía dice que parece que se volvió hacia los agentes, quienes en ese momento creyeron que estaba armado. Más tarde se recuperó una pistola de su coche.

El domingo, el abogado de la familia Walker, Bobby DiCello, dijo a los periodistas que estaba "muy preocupado" por la acusación policial de que Walker había disparado a los agentes desde su coche, añadiendo que no hay justificación para su muerte violenta.

"Quieren convertirlo en un monstruo enmascarado con una pistola", dijo DiCello. "Les pregunto: mientras huye, ¿qué es razonable? ¿Dispararlo? No, eso no es razonable".

DiCello instó a la población a ser pacífica en las protestas contra el asesinato de Walker, añadiendo que el deseo de la familia de Walker es evitar más violencia.

El episodio representa una nueva muerte de hombres y mujeres negras a manos de las fuerzas del orden en Estados Unidos, las cuales, según los críticos, son de corte racista y carentes de justificación, incluido el asesinato en 2020 de George Floyd en Mineápolis, que desencadenó protestas en todo el mundo contra la brutalidad policial y la injusticia racial.

El domingo, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) de Akron encabezó una protesta pacífica en el Ayuntamiento de la ciudad. Cientos de manifestantes marcharon por las calles de la ciudad, de unos 200.000 habitantes, ondeando banderas de "Black Lives Matter" y coreando "We are done dying" ("Ya estamos hartos de morir") y "Justice for Jayland" ("Justicia para Jayland").

Más tarde, la policía declaró que una protesta ante la sede de la policía de Akron fue una reunión ilegal, según los medios de comunicación. Agentes con equipo antidisturbios dispararon alrededor de una docena de botes de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, según el canal de televisión WKYC-TV.

La policía de Akron no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

No estaba claro cuántas balas alcanzaron a Walker, si bien las imágenes de vídeo muestran a los agentes de policía disparando sucesivas andanadas de balas sobre el hombre.

El médico forense aún está determinando cuántas de las 60 heridas fueron de entrada y cuántas de salida, dijo el jefe de la policía de Akron, Stephen Mylett.

Mylett dijo que los agentes intentaron dar a Walker los primeros auxilios después de que disparar sobre él, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Los ocho agentes directamente implicados en el tiroteo han sido puestos en situación de suspensión de empleo con salario, dijo Mylett, y no han hecho ninguna declaración individual.

Los agentes dijeron que creyeron que Walker estaba "moviéndose hacia una posición de disparo" cuando salió de su coche, lo que les llevó a reaccionar ante él como una amenaza potencial, dijo Mylett.

Presionado por los periodistas para que aportara pruebas de que Walker había disparado un arma desde su coche, Mylett dijo que la policía había vuelto a la zona donde creen que Walker había disparado desde su coche después del incidente y encontró un casquillo de bala "que coincide con un arma de fuego que el señor Walker tenía en su vehículo".

La policía también señaló lo que parece ser un destello de luz en el lado del conductor del coche de Walker en el vídeo, que dijo que era un fogonazo.

La Oficina de Investigación Criminal de Ohio, que está investigando el tiroteo, no ha confirmado ninguno de estos detalles.

(Información de Gaelen Morse en Akron y Gabriella Borter en Nueva York; información adicional de Ann Maria Shibu en Bengaluru; edición de Lisa Shumaker y Clarence Fernandez; traducido por Javier Leira y Darío Fernández)