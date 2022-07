Taty Castellanos marca un doblete pero el New York City empata con el Atlanta

Los Ángeles (EE.UU.), 3 jul. El argentino Valentín 'Taty' Castellanos marcó este domingo un doblete pero su New York City dejó escapar dos puntos en casa en los últimos minutos y acabó empatando a 2-2 contra el Atlanta United.

A falta de que se disputen hasta el lunes el resto de partidos de la jornada especial por la fiesta estadounidense del 4 de julio, estos dos tantos sitúan a Castellanos con 10 goles al frente de la clasificación de máximos artilleros de la MLS junto al colombiano-estadounidense Jesus Ferreira del Dallas.

Castellanos abrió el marcador ante el Atlanta aprovechando en el minuto 37 un balón al espacio del brasileño Talles Magno.

El New York City tuvo la mayoría de las oportunidades en la primera mitad pero el Atlanta respondió tras el descanso con un gran remate cruzado de cabeza en el 56 del venezolano Josef Martínez con centro del argentino Thiago Almada.

Solo dos minutos después, Castellanos completó su doblete al empujar a la red una nueva asistencia de Talles Magno.

Sin embargo, el Atlanta peleó hasta el final y en el 86 llegó el premio para los visitantes con un gol de Dom Dwyer a pase del mexicano Ronaldo Cisneros.

Los neoyorquinos, vigentes campeones de la MLS y que ahora están en la lucha por los primeros puestos en la Conferencia Este, llevan tres partidos seguidos sin ganar en liga tras el espectacular empate a 4-4 del miércoles en el campo del Charlotte y la derrota que cosecharon por 2-1 en su visita al Philadelphia Union el pasado domingo.

Además, el New York City fue eliminado el pasado 22 de junio en los cuartos de final de la Copa US Open por sus vecinos y rivales de los New York Red Bulls (3-0). EFE

