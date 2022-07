Sin experiencia, sin CV, ¡contratado! Los hoteles se pelean por el personal tras la pandemia

Un camarero trabaja en la terraza de un restaurante abarrotado en el centro de Madrid, España. 4 de junio de 2022. REUTERS/Susana Vera

Por Andrew Mills, Corina Pons y Catarina Demony

DOHA/LISBOA/MADRID, 4 jul (Reuters) - Las principales cadenas hoteleras europeas están contratando a trabajadores sin experiencia o incluso sin currículum, ya que ejecutivos admiten que años de pagar mal al personal se han vuelto en su contra, al verse incapaces de satisfacer la demanda de viajes tras la pandemia.

Miles de trabajadores salieron del sector de la hostelería cuando se cerraron los viajes internacionales durante la pandemia del COVID-19. Muchos optaron por no volver, encontrando empleos mejor pagados en otros sectores, dejando a los hoteleros ante una escasez desesperada.

La mayor hotelera de Europa, Accor, está llevando a cabo iniciativas de prueba para contratar a personas que no hayan trabajado antes en el sector, declaró su director general, Sebastien Bazin, en una entrevista con Reuters en el Foro Económico de Qatar el mes pasado.

Accor, que opera marcas como Mercure, Ibis y Fairmont en más de 110 países, necesita 35.000 trabajadores en todo el mundo, dijo.

"Lo intentamos en Lyon y Burdeos hace diez días y este fin de semana estamos entrevistando a gente sin currículum, sin experiencia laboral previa y son contratados en 24 horas", dijo Bazin.

A corto plazo, Accor está cubriendo los puestos de trabajo en Francia con jóvenes y migrantes, al tiempo que limita los servicios.

"Son estudiantes, gente que viene del norte de África", dijo Bazin. "Y básicamente (tenemos que) cerrar los restaurantes o (abrirlos) sólo cinco días a la semana. No hay otra solución".

Los nuevos reclutas reciben seis horas de formación y aprenden en el trabajo, dijo.

La escasez de personal es especialmente acuciante en España y Portugal, donde el turismo representaba el 13% y el 15% de la producción económica, respectivamente, antes de la pandemia.

Los hoteleros de estos países ofrecen salarios más altos, alojamiento gratuito y ventajas como primas y seguro médico.

"Muchos empleados han decidido irse a otros sectores, así que estamos empezando una industria desde cero y tenemos que luchar por el talento", dijo Gabriel Escarrer, director general de la hotelera española Meliá, a la prensa en Madrid.

Para atraer al personal, su empresa ha ofrecido recientemente alojamiento, a veces en habitaciones de hotel, debido a la escasez de viviendas de alquiler cerca de sus complejos turísticos.

Los hoteleros más pequeños se enfrentan a problemas de personal similares.

El director de operaciones del Hotel Mundial, uno de los hoteles más emblemáticos de Lisboa, dijo que actualmente estaba intentando contratar a 59 trabajadores. Sin personal suficiente, teme que algunos hoteles reduzcan el número de huéspedes y la gama de servicios que pueden ofrecer.

"Si no podemos contratar, tendremos que recortar servicios", dijo. "Esto es lamentable y dramático para un sector que no ha tenido ingresos en los últimos dos años".

"HEMOS ESTADO CIEGOS"

En toda España y Portugal, dos de los principales destinos turísticos de Europa, el escenario se repite en bares, restaurantes y hoteles: las reservas que tanto anhelaban, pero a un coste que les cuesta alcanzar.

José Carlos Sacó, de 52 años, sólo puede abrir su bar madrileño, Tabanco San Andrés, durante el fin de semana, cuando los estudiantes que necesitan un dinero extra no tienen clases y están disponibles para trabajar.

"No tenemos manos. Entre semana no abre (el bar), porque no hay personas para trabajar", dice, señalando a su mano de obra estudiantil que prepara las mesas un sábado.

En el animado barrio madrileño de La Latina, la dueña de la Taberna Angosta, Mariveni Rodríguez, contrató a migrantes para la temporada alta.

"Damos la oportunidad a los migrantes que vienen con ganas de trabajar, ya que no tienen apoyo familiar, ni institucional", explica.

En España faltan 200.000 trabajadores en el sector de la restauración y los hoteles portugueses necesitan al menos 15.000 personas más para satisfacer la creciente demanda, según las asociaciones nacionales de hostelería.

"La solución será seguramente pagar más", dijo José Luis Yzuel, de la asociación del sector de servicios de restauración.

Se están haciendo intentos para atraer a trabajadores. En España, los bares y restaurantes aumentaron los salarios de los trabajadores en casi un 60% en el primer trimestre respecto al año anterior, según datos oficiales. Pero el sector turístico sigue siendo el que menos paga a los empleados, unos 1.150 euros (1.200 dólares) al mes.

En el país vecino, Portugal, se prevé que los salarios de los trabajadores de la hostelería aumenten un 7% este año, según una encuesta del banco central y el Instituto Nacional de Estadística, pero el salario medio del sector es de 881 euros al mes, por encima del salario mínimo de 705 euros.

Bazin dice que mientras los hoteles estén ocupados sólo en un 60% o 70% pueden hacer frente a la escasez de personal, pero que el momento decisivo llegará cuando estén totalmente reservados.

"El problema que tengo es que, cuando sepa que entre principios de julio y finales de agosto estaremos al 100% de ocupación, ¿podré atender a toda la gente?", dijo.

En el pasado, el sector no ha pagado lo suficiente, ni se ha centrado en el desarrollo del personal, dijo Bazin.

"La mitad del problema es que hemos estado ciegos, no hemos prestado atención a mucha gente y probablemente también hemos pagado mal a algunas personas durante demasiado tiempo", dijo. "Así que es una llamada de atención".

(1 dólar estadounidense = 0,961 euros)

