Posible giro Fed en septiembre podría salvar a mercado valores

(Bloomberg) -- El golpeado mercado de valores de Estados Unidos puede estar a solo un par de reuniones de política monetaria de la Reserva Federal para tener un respiro.

Ese es el escenario presentado por estrategas de Invesco, incluida Kristina Hooper, quien dijo que es posible que en septiembre el banco central de EE.UU. de un giro a una postura ligeramente menos agresiva sobre el endurecimiento monetario.

“Eso podría ser un verdadero catalizador para las acciones estadounidenses”, dijo el lunes Hooper, estratega jefe de mercado global de Invesco, en una entrevista con Bloomberg Radio. La Fed podría adoptar una conducta menos restrictiva el último trimestre si las expectativas de inflación están bien ancladas, agregó.

Una obsesión por la desaceleración del crecimiento se está filtrando en los mercados, lo que lleva a los inversionistas a reducir las expectativas de cuán altos pueden ser los costos de endeudamiento para combatir la inflación y a descontar recortes de tasas de interés de la Fed el próximo año.

Una opinión es que un banco central menos beligerante es lo que necesitan las acciones después de que entraran en un mercado bajista este año. Dicho esto, las persistentes presiones de precios y las desmejoradas ganancias corporativas siguen siendo puntos débiles importantes para las acciones.

Se podría observar un giro importante de la Fed en su reunión de política monetaria del 21 de septiembre, según Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group.

“Uno en el que pivotarán hacia una postura más acomodaticia, y esto podría ser el desencadenante de un giro alcista en el riesgo hacia fin de año, una visión a la que se dirige el mercado de tasas y que se está convirtiendo en consenso”, escribió el lunes en una nota.

El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que se acercó al 3,50% en junio, ahora ha caído al 2,88% en medio del nerviosismo por el crecimiento y el replanteamiento de las perspectivas monetarias.

En JPMorgan Chase & Co., los estrategas dirigidos por Mislav Matejka dicen que la relación riesgo-recompensa para las acciones comenzará a parecer más atractiva en la segunda mitad del año, a medida que la política de la Fed se vuelve más equilibrada tras las alzas de tasas de julio y septiembre.

La Fed “lo hará más rápido de vez en cuando y luego se ralentizará un poco”, dijo en una entrevista reciente Christian Nolting, director de inversiones global de banca privada de Deutsche Bank AG. El simposio económico de Jackson Hole de agosto será observado de cerca por los mercados en busca de pistas, aseveró Nolting.

