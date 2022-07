Peligro en la montaña: tome en serio las previsiones meteorológicas

HANDOUT - Mirada atenta al cielo: las tormentas son en verano el mayor peligro meteorológico en las montañas. Foto: Klaus Listl/DAV/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

La situación puede volverse amenazante en la montaña cuando el clima cambia de repente. El meteorólogo Alexander Radlherr afirma por eso que, de todas los riesgos que presenta el clima, las tormentas de verano representan el mayor peligro. Radlherr trabaja en la ciudad austriaca de Innsbruck para la Central de Meteorología y Geodinámica (ZAMG), responsable de las alertas meteorológicas regionales en el país alpino. Según explica, el problema de las tormentas es que, además de rayos, traen consigo precipitaciones que hacen que el terreno se vuelva muy resbaladizo y la visibilidad sea mala, a lo que se suman las ráfagas de viento. Refugio bajo las rocas Cuando empieza a haber señales de mal tiempo, como viento fuerte, nubes oscuras bajas y los primeros rugidos previos a la tormenta, conviene buscar refugio en cuevas o rocas que formen una especie de techo, o en una cabaña. También es importante evitar los cercos de alambre que puedan encontrarse en la montaña, así como los lugares expuestos. De acuerdo con Radlherr, quien quede en un terreno abierto en medio de una tormenta sin posibilidad de buscar refugio no tiene más remedio que acuclillarse y hacerse una bolita hasta que pase el mal tiempo. Entender y tomar en serio el pronóstico Para no terminar atrapados en una situación así, los senderistas deberían escuchar o leer los informes meteorológicos y tomarlos en serio. Radlherr lo sabe por experiencia. "Una y otra vez se registran casos en los que los senderistas terminan en problemas por no haber escuchado los informes", asegura. Hay diferencias importantes en relación a las previsiones para el clima. A veces, los meteorólogos hablan de tormentas aisladas causadas por el calor, otras de un frente frío que se aproxima con una amplio frente de tormentas. ¿Qué significa esto para la planificación? La ubicación y el momento en que se producirán las tormentas locales causadas por las altas temperaturas suelen ser difíciles de predecir. Si el servicio meteorológico las anuncia, conviene saber que el riesgo aumenta a partir del mediodía. "Por eso, conviene organizar el día de modo de estar de regreso en la cabaña para cuando se produzca", aconseja Radlherr. Distinto es en el caso de los frentes fríos que avanzan y que pueden traer mal tiempo a toda la región. "Son más fáciles de predecir, incluso muchas veces días antes", explica. En estos casos, señala que conviene adaptar los planes a esta previsión y evitar los ascensos a la montaña en esos días. Pedir información a los centros locales Debido al avance de los frentes fríos en verano, es posible que en Europa nieve en las partes más altas de la montaña incluso en julio. "En esos casos es mejor moverse más abajo en la montaña para no terminar en medio de una tormenta de nieve", aconseja Stefan Winter de la Asociación Alpina Alemana (DAV). Quienes no están seguros de cómo serán las condiciones en el lugar pueden consultar con las escuelas de montañismo locales, las oficinas de Turismo o llamar directamente a los refugios de montaña. Allí muchas veces saben incluso cuál es el estado de los caminos y si están transitables, sobre todo si en los días previos se registraron tormentas. Las apps pueden alertar acerca de riesgos Siempre y cuando se tenga señal en el móvil, las apps pueden ser muy útiles para alertar acerca de riesgos climáticos. Para quienes practiquen senderismo en las montañas de Austria, puede ser muy útil la aplicación sin costo de la ZAMG "wetter.zone", que se va actualizando con las últimas alertas meteorológicas. En Alemania se puede usar la app sin costo del Servicio Meteorológico Alemán (DWD). Otro sitio web muy útil para informarse acerca de las amenazas climáticas para gran parte de Europa es la web meteoalarm.org. Operada en conjunto por los distintos servicios meteorológicos nacionales, muestra alertas climáticas para regiones en más de 30 países, en inglés y en el idioma de cada país. Prepararse para el frío y el calor Además del mal tiempo, el calor puede ser un factor a tener en cuenta cuando se sale a la montaña, especialmente a partir de alturas medias, según indica Radlherr. "En algunas cuestas que reciben el rayo directo del sol, la subida se puede volver bastante calurosa si el aire está estancado", afirma. Añade que por eso es muy importante tener bebida suficiente en la mochila y un sombrero para protegerse del sol. Otro punto clave es que la vestimenta sea acorde al clima. Esto significa que hay que estar preparado para los cambios bruscos de temperatura. Si se anuncian tormentas de verano, conviene llevar una chaqueta ligera. Muchas veces, la temperatura cae bruscamente después de la lluvia. También es aconsejable colocar en la mochila una manta de aluminio. "No pesa casi nada, es pequeña y debería ir en toda mochila", dice Winter de la Asociación Alpina, quien señala que en caso de emergencia, puede salvar de morir congelado. Por otro lado, las subidas pueden hacer transpirar mucho. Por eso, siempre conviene tener a mano alguna prenda de mangas largas para no pasar frío una vez que se llega arriba, donde las temperaturas son más bajas, y para poder disfrutar del paisaje sin andar tiritando. dpa