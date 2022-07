MERCADOS A.LATINA-Dispares en medio feriado EEUU; plazas argentinas sufren tras cambio en gestión económica

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 4 jul (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina exhibieron un cierre mixto el lunes, jornada en la que los mercados en Argentina cayeron tras la intempestiva salida del ministro de Economía, en medio de una sesión con bajo volumen de negocios debido al feriado en Estados Unidos que mantuvo cerrada la principal plaza para realizar arbitraje de monedas. * Los mercados financieros de Argentina sufrieron por la incertidumbre generada ante los abruptos cambios en la conducción económica del país, que padece crecientes desajustes financieros en medio de las turbulencias que sacuden a la coalición oficialista de centroizquierda * La heterodoxa Silvina Batakis fue elegida ministra de Economía el domingo tras la intempestiva renuncia de Martín Guzmán, quien dejó el cargo aduciendo una fuerte oposición a su gestión por parte del ala radical del peronismo en el Gobierno, encabezada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. * La nueva funcionaria "no es la persona que los mercados esperaban, tampoco de las que el mercado detestan", dijo el analista financiero Christian Buteler. * El peso argentino bajó un 0,33%, a 125,97 por dólar en depreciación regulada por el banco central, luego de un fin de semana tenso tras la renuncia Guzmán. * En tanto, el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires perdió un 1,02%, en medio de la marcada aversión al riesgo derivada por tensiones políticas que desembocaron en los cambios en la conducción del Ministerio de Economía. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,2850 por dólar, con una pérdida del 0,17% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, en su segunda jornada consecutiva a la baja y con un limitado volumen de operaciones por el feriado de Estados Unidos. * El peso experimentó una fuerte depreciación la semana anterior ante una mayor aversión al riesgo, y las presiones podrían extenderse si los próximos datos económicos relevantes, como las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el dato de inflación de junio en México, no consiguen disipar los temores a una recesión económica global, apuntó Monex. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subió un 0,61%, a 48.036,38 unidades, con los inversionistas atentos a los próximos datos económicos y la posibilidad de una recesión global. * Las principales bolsas en el mundo operaron con ganancias. Sin embargo, el mercado de renta variable siguió marcado por la inflación, las decisiones de los bancos centrales, el temor a una desaceleración económica y la guerra entre Rusia y Ucrania, agregó CI Banco. * El real brasileño se apreció un 0,07%, a 5,3250 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajó un 0,35%, a 98.608,76 puntos. * El peso chileno subió un 0,23%, a 928,10/928,40 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cayó un 0,12%, a 4.987,14 puntos. * La moneda peruana, el sol, sumó un 0,39%, a 3,826/3,829 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cedió un 0,18%, a 486,14 puntos. * Los mercados colombianos permanecieron cerrados el lunes por feriado. Cotizaciones a las 2132 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 992,84 -0,78 -19,51 emergentes MSCI América Latina 2.023,7 -0,85 -3,37 Bovespa Brasil 98.608,76 -0,35 -5,9278 IPC México 48.036,38 0,61 -9,83 Argentina MerVal 89.128,79 -1,024 6,74 COLCAP Colombia N/D N/D N/D IPSA Chile 4.989,07 -0,09 15,81 Selectivo Perú 485,85 -0,24 -5,17 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,3293 -1,37 4,54 Peso Mexicano 20,2600 -0,88 1,05 Peso chileno 926,6 -1,28 -8,19 Peso colombiano N/D -1,25 -3,30 Sol peruano 3,8152 -0,04 +4,04 Peso argentino 125,96 -0,59 -18,48 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia, Editado por Manuel Farías)