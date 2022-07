Macron mantiene a los pesos pesados en la remodelación de su Gobierno

París, 4 jul. El presidente francés, Emmanuel Macron, remodeló este lunes su Gobierno después de haber perdido la mayoría absoluta en las legislativas de junio, en un gabinete en el que se mantienen las principales figuras que estaban desde mayo en las carteras de Economía, Interior, Defensa, Justicia o Exteriores.

En la remodelación se incluye la salida del ministro de Solidaridad y de Personas Discapacitadas, el conservador Damien Abad, que estaba cuestionado por las acusaciones de varias mujeres de violencia sexual, que dieron lugar la semana pasada a la apertura de una investigación judicial por intento de violación, y que ha sido sustituido por Jean-Christophe Combe.

Abandonan el Ejecutivo las tres ministras de Sanidad, Brigitte Bourgignon, de la Transición Energética, Amélie de Montchalin, y del Mar, Justine Benin, que no fueron elegidas en las legislativas del mes de junio, en aplicación de una regla no escrita desde hace muchos años que establece que los perdedores en unas elecciones no pueden formar parte del Gobierno. EFE

ac/rcf/rml