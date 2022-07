Kostin de Goldman favorece a empresas con ganancias estables

(Bloomberg) -- Los inversionistas deberían centrarse en empresas con un crecimiento estable de las ganancias en el contexto de una economía en desaceleración y el endurecimiento de la política monetaria, según los estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

“Los entornos de desaceleración del crecimiento económico y condiciones financieras más estrictas han respaldado históricamente el rendimiento superior de acciones con atributos de ‘calidad’”, escribieron estrategas liderados por David J. Kostin en una nota fechada el 1 de julio. Recomiendan empresas que tengan ganancias constantes, el sector de la salud y empresas con una combinación de alto rendimiento de dividendos y crecimiento para la segunda mitad del año.

Las acciones de Estados Unidos acaban de terminar el peor primer semestre en más de medio siglo, pero la confianza de los inversionistas sigue siendo sombría, ya que se enfrentan a un triple golpe de inflación persistente, riesgos de recesión y la amenaza a las ganancias corporativas por la caída de la confianza del consumidor. Los estrategas de Goldman dijeron la semana pasada que los márgenes de ganancias para la mediana de las empresas del S&P 500 probablemente disminuirán el próximo año, ya sea que la economía entre en recesión o no.

La canasta de crecimiento estable de Goldman, que busca acciones con baja volatilidad de las ganancias, ha caído un 15% este año, superando un retroceso del 20% del S&P 500. La acción mediana cotiza con una prima de valoración del 13% con respecto a la acción mediana del Russell 1000, según los estrategas.

