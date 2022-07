Futuros EE.UU. y bonos europeos caen ante amenazas económicas

(Bloomberg) -- Los índices de los futuros de acciones estadounidenses y los bonos europeos cayeron al tiempo que los inversionistas se mostraron preocupados ante las amenazas gemelas de la disminución del crecimiento económico y la obstinada inflación.

Los contratos del S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron al menos un 0,3% cada uno después de que los índices subyacentes alcanzaron su undécima caída en 13 semanas. Por su parte, las acciones europeas avanzaron por primera vez en cuatro días al tiempo que surgieron compradores a la baja. El dólar borró sus pérdidas. Los bonos italianos se desplomaron con los inversionistas atentos a las tensiones políticas internas. Los mercados estadounidenses estuvieron cerrados por el feriado del Día de la Independencia.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 cayeron 0,4% a las 15:02, hora de Nueva York

Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron 0,3%

El índice MSCI World subió 0,3%

Los futuros del Nasdaq 100 cayeron 0,5%

El índice MSCI Asia Pacific subió 0,5%

El índice MSCI Emerging Markets tuvo pocos cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cambió poco

El euro subió 0,1% a US$1,0425

La libra esterlina subió 0,1% a US$1,2108

El yen japonés cayó 0,4% a 135,70 por dólar

El yuan offshore se modificó poco a 6,6963 por dólar

El real brasileño cambió poco a 5,3201 por dólar

El peso mexicano cayó 0,2% a 20,3022 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años subió 10 puntos básicos al 1,33%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió 11 puntos básicos

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate avanzó 2,1% a US$110,66 el barril

Los futuros del oro subieron 0,4%, más que cualquier ganancia de cierre desde el 16 de junio

