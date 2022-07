¿Dónde están los niños? Por qué conviene elegir bañadores naranja neón

ARCHIVO - Los bañadores de colores brillantes facilitan la visualización de los niños en el agua. Foto: Stefan Sauer/dpa

A la hora de elegir un traje de baño para los más chicos, los padres harán bien en elegir uno en color naranja neón. De acuerdo con el portal alemán "eltern.de", esto permite no perder de vista a los niños mientras chapotean en la piscina o nadan en un lago o en el mar. Esa es al menos la conclusión a la que llegó la empresa estadounidense Alive Solutions, especializada en seguridad en el agua, mediante una serie de test. Estos arrojaron que este tono naranja fuerte permite que los niños sean visibles en lagos, mares y piscinas con una efectividad mayor que otros colores. Lo bueno es que esta visibilidad no solo se da encima del agua, sino también a medio metro de profundidad. Esto significa que el color de traje de baño adecuado puede incluso salvar una vida. Según se informó, pocos colores siguen siendo visibles bajo el agua. Factores que influyen en la visibilidad La visibilidad también se ve influida por dónde y bajo qué circunstancias se toma un baño. ¿Está el cielo cubierto o despejado? ¿La superficie del agua está quieta o movida? Mientras que los trajes de baño oscuros apenas son visibles en el mar o en un lago, en el agua clara y transparente de una piscina forman fuertes contrastes. Sin embargo, también es posible que de lejos se los confunda con sombras o suciedad en el fondo de la piscina. De acuerdo con el análisis, además del naranja neón, también obtuvieron buenos resultados en aguas naturales, al aire libre, el amarillo neón y el verde neón. En comparación, los rosa y lila neón, el azul y el celeste, el rojo, el petróleo y el verde, así como el gris y el negro no lograron buenos resultados. El rosa neón también es una buena opción para la piscina, si los padres no quieren perder de vista a sus niños. El blanco, en cambio, es fácil de confundir con el reflejo de las nubes en el agua, mientras que el celeste apenas se distingue del color de la piscina. dpa