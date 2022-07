Crudo avanza; operadores lidian con suministros ajustados

(Bloomberg) -- El petróleo subió debido a que los inversionistas sopesaron las sólidas señales del mercado físico frente a las preocupaciones de que una desaceleración mundial erosionará la demanda

Los futuros del West Texas Intermediate subieron por encima de los US$110 por barril, borrando las pérdidas anteriores, al tiempo que los volúmenes de negociación se vieron reducidos por el feriado del 4 de julio en Estados Unidos. Vitol Group, el mayor operador de crudo independiente, previno durante el fin de semana que los crecientes costos del combustible están comenzando a afectar la demanda.

El crudo se ha visto sacudido durante el último mes por indicios de una inminente recesión. Sin embargo, también ha habido cortes de suministro, con protestas que interrumpieron las exportaciones en Libia y la posibilidad de un paro en Noruega, lo que compensa parte de la debilidad. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo este lunes que Arabia Saudita necesitará producir más petróleo para ayudar a las personas a lidiar con el costo de vida más alto. Los diferenciales de tiempo clave también muestran un mercado sólido.

El petróleo se mantiene más de 40% más alto este año después de ser que la guerra en Ucrania impulsara los precios con la ola de sanciones a los flujos rusos.

Los altos precios de la gasolina son un desafío para el presidente Joe Biden, que ha aprovechado las reservas estratégicas petróleo y ha presionado a los proveedores de Medio Oriente para que aumenten la producción y lograr reducir los costos. En un tuit, Biden instó a las empresas que gestionan gasolineras a bajar los precios, publicación que fue criticada por el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos.

“El sentimiento de riesgo y un dólar más fuerte han ayudado a elevar los precios”, dijo Giovanni Staunovo, analista de productos básicos de UBS Group AG. El potencial de huelga en Noruega también se suma a los problemas de suministro, dijo.

