BCE reflejará riesgo climático en cartera de bonos corporativos

(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo planea reorganizar su cartera de bonos corporativos para favorecer a los emisores que contaminan menos, lo que marca su cambio más significativo hasta ahora para incorporar consideraciones ambientales en la política monetaria.

El BCE reinvertirá “las importantes amortizaciones esperadas en los próximos años” de una manera que penalizará a las empresas con una gran huella de carbono, según un comunicado emitido el lunes. El nuevo plan afectará a unos 30.000 millones de euros (US$31.300 millones) en reinversiones cada año, o alrededor del 10% de la cartera corporativa del BCE, dijo Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva.

“Si lo compara con otros bancos centrales, esta es una cantidad sustancial, por lo que marca la diferencia”, dijo.

El BCE está ajustando una piedra angular de su set de herramientas en medio de una creciente sensación de ansiedad de que se está acabando el tiempo para abordar la amenaza que representa el calentamiento global. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas ha estimado que el planeta podría estar rumbo a aumentos de temperatura que podrían ser el doble del límite establecido en el acuerdo climático de París.

Mientras tanto, el BCE se ha enfrentado a repetidas críticas de activistas medioambientales, que señalan sus participaciones en empresas con grandes emisiones de carbono, como Shell Plc, Eni SpA, y TotalEnergies SE.

“Con estas decisiones estamos convirtiendo nuestro compromiso de luchar contra el cambio climático en acciones reales”, dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el comunicado. “Dentro de nuestro mandato, estamos tomando más medidas concretas para incorporar el cambio climático en nuestras operaciones de política monetaria. Y, como parte de nuestra agenda climática en evolución, habrá más pasos para alinear nuestras actividades con los objetivos del Acuerdo de París”.

Objetivos de la política monetaria

Al mismo tiempo, existe un debate sobre hasta qué punto conviene redefinir la política monetaria para sumarse a la lucha contra el cambio climático. En su comunicado del lunes, el BCE dijo que el volumen de compras de bonos corporativos “seguirá determinado únicamente por consideraciones de política monetaria y su papel en el logro del objetivo de inflación del BCE”.

Y los banqueros centrales estan ansiosos por mostrar que la “inclinación” planificada en las tenencias de bonos del BCE será un proceso gradual para los emisores afectados.

“Queremos dar a todas esas empresas un incentivo para que se vuelvan más ecológicas y, por lo tanto, asegurarnos de que, con el tiempo, sigan formando parte de estas carteras”, dijo Schnabel a los periodistas. Agregó que “las consideraciones sobre el cambio climático no pueden interponerse en el camino de nuestras necesidades de política monetaria, por lo que existe una jerarquía clara”.

Los esfuerzos marcan el resultado de un proceso de un año de diseño de pasos concretos para incluir consideraciones sobre el cambio climático en la política monetaria del banco central. Los funcionarios se habían comprometido a comenzar a trabajar en un plan detallado en julio pasado, cuando anunciaron los resultados de la revisión de su estrategia, que también incluyó un ajuste de la meta de inflación del BCE.

Por separado, el BCE también realizó una prueba de estrés climático entre los bancos comerciales, lo que revelará que los prestamistas siguen estando mal preparados para juzgar cuán significativamente afectará el calentamiento global a sus balances. Está previsto que publique los resultados de la prueba el 8 de julio, aunque no detallará cómo les fue a los bancos de forma individual, dijo la semana pasada Andrea Enria, que dirige el consejo de supervisión del BCE.

