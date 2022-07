Argentina elige a izquierdista como ministra de Economía

(Bloomberg) -- El presidente argentino, Alberto Fernández, nombró el domingo a la economista de izquierda Silvina Batakis como la nueva ministra de Economía del país después de que la renuncia de su predecesor el sábado profundizara una crisis política que se extiende a la economía y los mercados.

La vocera de Fernández, Gabriela Cerruti, confirmó la decisión a Bloomberg News. Batakis, una política de bajo perfil cuya elección fue sorpresiva, no respondió a una solicitud de comentarios de Bloomberg News el domingo por la noche.

Batakis hereda una larga lista de desafíos económicos y el programa del Gobierno de US$44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. El anuncio coronó más de un día de suspenso e incertidumbre desatado por la renuncia de Martín Guzmán tras dos años y medio en el cargo económico más importante del país.

No estaba claro el domingo por la noche si Fernández haría otros cambios en el gabinete. El presidente del banco central, Miguel Pesce, confirmó a Bloomberg News que permanecerá en su cargo.

Batakis, la segunda mujer en ocupar el máximo cargo económico de la nación, fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires de 2011 a 2015 bajo el mandato del gobernador Daniel Scioli, un líder de coalición de extrema izquierda que recientemente se convirtió en ministro de Producción. Más recientemente, se desempeñó en un puesto de segundo nivel en el Ministerio del Interior de la nación.

El nombramiento se realizó luego de que Fernández se reuniera durante horas el domingo con el líder de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es una abierta crítica del presidente y su equipo económico, habló con él la noche del domingo por teléfono, informaron medios locales.

“El nombramiento de Batakis parece indicar que la balanza de poder se ha inclinado hacia el lado kirchnerista” escribió el domingo Diego Pereira, economista de JPMorgan Chase & Co., en una nota a los clientes. “Esperaríamos una postura fiscal más expansiva y, potencialmente, una renegociación del programa del FMI”.

Los mercados estarán atentos a pistas sobre la agenda económica de Batakis, el programa del FMI y cómo planea navegar en una coalición gobernante dividida que terminó con el mandato de Guzmán.

Los analistas señalaron su falta de experiencia en la formulación de políticas económicas importantes o en la negociación con el FMI. Batakis también podría representar un giro hacia políticas económicas de extrema izquierda, dada su trayectoria.

“Es una victoria para Cristina”, dice Camila Perochena, analista política y profesora de la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires. “Para los mercados financieros, es un impacto pésimo”.

Argentina actualmente está luchando contra una inflación de más del 60%; casi el 40% de la población vive en la pobreza y se prevé que la economía entrará en recesión este año. El banco central tiene reservas de efectivo muy pequeñas y está teniendo dificultades para incrementarlas en medio de la baja credibilidad y los altos precios de las importaciones de energía, mientras que los bonos del país se negocian en territorio de riesgo.

Nota Original:

Argentina Taps Leftist as Economy Minister in Growing Crisis (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.