Argelia celebra 60 años de su independencia, "inspiración" para los oprimidos

Argel, 4 jul. El argelino, Ali Hamidi, de 81 años, miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la colonización francesa cree que los 60 años de independencia que conmemora mañana Argelia siguen inspirando a otros pueblos en el mundo, como el palestino o el saharaui, que continúan bajo ocupación.

Hamidi, originario de Sidi Fredj en Argel -lugar histórico del desembarco de los franceses en 1830 que permitió al ejército hacerse con Argel el 5 de julio- y cuyas primeras víctimas fueron miembros de su familia, recuerda con emoción su participación en el referéndum de Argelia del 1 de julio de 1962, en el votó sí por la independencia.

"He tenido el honor de participar en la guerra de liberación de mi país; el coraje de cuestionar la presencia colonial. Cuando me di cuenta de esto tenía apenas 14 años, cuando incendiaron algunas escuelas primarias en la Cabilia, y donde no nos permitían ser argelinos en nuestra patria. No fue fácil vivir al lado de los hijos de los colonos", declaró en entrevista con Efe Hamidi, que fue guerrillero en las montañas de Djbilat en la ciudad de Medea, a 80 kilómetros al sur de Argel.

Los protagonistas de este pasado creen que la historia ha unido a Argelia con países que hoy siguen "oprimidos", y que les convirtió en un ejemplo a seguir contra una colonización, hoy no siempre reconocida y condenada.

DE LA HISTORIA A LA SOLIDARIDAD

Hamidi seguía en aquellas montañas cuando supo de los resultados de aquel referendo el 3 de julio y dos días después -el 5 de julio- pudo por primera vez izar la bandera argelina.

Por su parte, del Frente de Liberación Nacional (FLN) -grupo de resistencia contra la colonización francesa- Mohamed Ghafir, conocido por "Moh Clichy", rememora con Efe a sus 88 años las manifestaciones que organizó en París el 17 de octubre de 1961, que posibilitaron las negociaciones con los argelinos.

Fue la "última batalla" para recuperar la soberanía tras ocho largos años de guerra, que dieron inicio a las negociaciones entre el presidente francés Charles de Gaulle y el gobierno provisional de la República Argelina formado por el FLN, y concluyeron cinco meses después con la firma de los Acuerdos de Evián.

El día 3 de julio, Francia abandonó Argelia y reconoció su independencia dos días después, 5 de julio de 1962, lo que Ghafir define como "día histórico".

LAS OTRAS COLONIZACIONES

Un hito que transciende más allá de los libros de historia, como aseguró recientemente el ministro de los Muyahidínes, Laid Rebigua, pues su país "ha jugado un papel histórico decisivo en el pasado y ha hecho grandes sacrificios para asegurar el triunfo de estos principios y valores ​(...) y trabaja hoy incansablemente por la consagración de la paz y la seguridad en nuestro ámbito regional e internacional".

La memoria colectiva ha llevado a una íntima relación entre Argelia y regiones marcadas por sus pasados coloniales, como Palestina o el Sáhara Occidental.

"No podemos olvidar a quienes se enfrentan a la ocupación con opresiones diarias", defiende Hamidi, muyahidín, como se conoce a los combatientes de la guerra de independencia.

Ghafir, que reconoce el apoyo que tuvieron en su momento por parte de aliados para alcanzar "la liberación", cree que hoy otras causas, determinadas por una colonización cotidiana, están desprovistas del sostén que ellos tuvieron.

"Estamos obligados a defenderles porque ellos se unieron a nuestro movimiento y (por eso) les apoyamos", defiende Ghafir sobre el pasado histórico de Argelia que hoy sigue marcando su posicionamiento internacional. EFE

