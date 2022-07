Sinner: "Alcaraz es un rival muy duro"

Londres, 3 jul. El italiano Jannik Sinner se mostró exultante sobre la pista tras pasar a cuartos de final de Wimbledon al eliminar al español Carlos Alcaraz, a quien calificó como "un rival muy duro".

"Carlos es un rival muy duro y siempre es un gran placer y muy divertido jugar contra él", dijo Sinner tras conseguir la victoria por 6-1, 6-4, 6-7 (8) y 6-3.

El propio Alcaraz había reconocido el viernes que existe una amistad que va más allá de la pista entre dos de los jóvenes jugadores llamados a dominar el circuito en la próxima década.

Tampoco se olvidó el espigado italiano de que este domingo era una fecha importante para la pista Central de Wimbledon, donde se disputó el partido y que hoy celebró su centenario.

"Hubo un gran público hoy, y además fue especial por ser el centenario de la pista", señaló.

En su análisis rápido del choque, Sinner reconoció que Alcaraz había comenzado muy dubitativo el partido, pero que luego consiguió recuperarse y forzar el cuarto set en un juego de desempate espectacular en el tercero.

"No esperaba (llegar tan lejos en el torneo) porque no estaba jugando muy bien sobre hierba, pero he ido mejorando en cada partido y ahora estoy en cuartos de final", donde se enfrentará al vencedor del Novak Djokovic-Tim Van Rithoven que cerrará la jornada en la Central. EFE

er/lm