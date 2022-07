Sainz: "Ha sido un gran día para mí y para España"

Redacción deportes, 3 jul. El español Carlos Sainz (Ferrari), que ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno y logró de esa manera su primera victoria en la categoría reina del automovilismo, manifestó en el circuito de Silverstone que "no" sabe "qué decir", que "ha sido increíble" y que este domingo "ha sido un gran día para" él "y para España".

"No sé qué decir, es fascinante; mi primera victoria en mi carrera 150 en la F1, con Ferrari y en Silverstone. Es increíble", comentó Sainz, de 27 años, nada más bajarse del coche tras lograr la victoria más importante de su carrera deportiva y su duodécimo podio en la Fórmula Uno

Sainz se impuso por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que concluyeron segundo y tercero, respectivamente, en el circuito que albergó, en 1950, la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno.

"Es un día especial, no ha sido fácil, para nada. Pero al final ha sido un fin de semana muy especial; es alucinante", comentó el talentoso piloto madrileño después de convertirse en el segundo español en ganar en la F1, después del doble campeón mundial Fernando Alonso (Alpine), que acabó quinto este domingo en Silverstone.

"Ha sido un gran día, para mí y para España. Tengo la suerte de poder correr para una gran escudería como Ferrari", manifestó más tarde, al canal de televisión Dazn, Sainz, que se convirtió en el ganador 112 de la historia de la F1 al lograr la victoria 33 para España, nueve años después de que el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine, quinto este domingo) obtuviese su trigésima segunda, al imponerse en el Gran Premio de España de 2013, en Montmeló (Barcelona9.

"No ha sido nada fácil; tuve problemas con el equilibrio, (el neerlandés) Max (Verstappen, de Red Bull, líder del Mundial) me presionó a tope y me pasó, pero mantuve la cabeza baja, en espera de lo que pudiera pasar; y eso pasó, porque luego, con la entrada del 'safety car' (coche de seguridad) me dio una segunda oportunidad", dijo.

"Gracias a todo el mundo aquí en Silverstone, siempre ha sido un lugar especial para mí; y más ahora, después de haber logrado aquí mi primera 'pole' y mi primera victoria", explicó Sainz, que tras firmar su duodécimo podio en la F1 ascendió al cuarto puesto del Mundial, con 127 puntos, 54 menos que Verstappen, que mantuvo el liderato a pesar de acabar séptimo este domingo.

"Al principio, cuando Max me pasó tenía buen ritmo y podía aguantarle algo con el rebufo; aunque luego eso no fue así. Hemos cambiado muchas cosas en el coche. En el segundo entrenamiento libre era el coche más rápido y hoy creo que no. Pero tendremos que mirar a ver qué pasa, también en ese aspecto", comentó el inconformista Sainz, que firmó un fin de semana de ensueño en el que, aparte de salir desde la 'pole' también logró la vuelta rápida en carrera.

"Ha sido un día que no podía terminar mejor, pero que tampoco podía haber sido más difícil", comentó el español de Ferrari, que cuatro años después de que lo hiciese por última vez el alemán Sebastian Vettel -noveno este domingo con Aston Martin- volvió a ganar para la 'Scuderia' en Silverstone.

Sainz envió un mensaje a sus seguidores y, en especial, a la afición española. "Quiero agradecer todo el apoyo que me han dado durante todos estos años, especialmente a todos los que me siguen y me apoyan; y me mandan siempre mensajes a través de las redes sociales; y algunos, por teléfono".

"Ha sido un gran día para mí y para la España; gracias al equipo, tengo la suerte de poder correr para una gran escudería como es Ferrari", manifestó Sainz tras ganar en Silverstone. EFE.

arh/jl