Mónica Vergara cree tener una selección mexicana de nivel nunca antes visto

Monterrey (México), 3 jul. Mónica Vergara, seleccionadora mexicana de fútbol femenino, se declaró este domingo satisfecha con las "veintitrés guerreras" que ha elegido para disputar el Campeonato Concacaf y garantizó que mostarán un nivel de juego que no se ha visto.

"Estoy comprometida y emocionada de mis veintitrés guerreras, del apoyo que me ha brindado la Federación Mexicana para llegar a un nivel óptimo", declaró a un día de enfrentar a Jamaica en la primera jornada del torneo, que concederá cuatro cupos en el Mundial que Australia y Nueva Zelanda organizarán en 2023.

Vergara advirtió que han trabajado "para que se vea a un equipo mexicano que no han visto".

"Vamos paso a paso. El primer objetivo es Jamaica. No quiero otra fuga para otro lado. Ésta es una generación única, que tiene hambre de trascender a lo largo de su carrera y se verá reflejado en la cancha", añadió la estratega de 39 años.

Dijo que sus dirigidas no deben subestimar a ninguno de los rivales de su grupo, el A, que completan las selecciones de Haití y Estados Unidos, las bicampeonas del mundo.

"No se ha subestimado a ningún rival en este proceso, cada partido se jugará a muerte. Todos los equipos se prepararon de la mejor manera para clasificar al mundial y a los Juegos Olímpicos, cada partido que preparamos es el único", declaró.

Negó que la eliminación de la selección masculina sub'20 del objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 agregue presión a sus dirigidas.

"Ese resultado fue un golpe duro para el fútbol, pero este es un proceso nuevo con un trabajo que ha venido de tiempo atrás. No quiero traer nada que no corresponda al proceso, hemos trabajado fuerte para dar lo mejor para cada uno de nosotros, no cargamos con nada del exterior", comentó.

Las mexicanas buscarán en el Campeonato Concacaf W obtener la clasificación al cuarto Mundial de su historia, luego de acudir a Estados Unidos'99, Alemania 2011 y Canadá 2015. EFE

