El tango en vivo como terapia en Uruguay

Escuchar música disminuye la ansiedad y el estrés y estabiliza las constantes vitales. Aferrado a esta premisa, el médico, Gerardo Pérez, que también es bandoneonista, junto a músicos y cantantes, lleva el tango a sus pacientes mientras se dializan a través de Hospital Tangó.

SHOTLIST MONTEVIDEO, URUGUAY17 DE JUNIO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Plano general de un bandoneonista 2. Plano general de la sala médica donde los pacientes realizan diálisis3. Zoom in de un bandoneón MONTEVIDEO, URUGUAY20 DE JUNIO DE 2022FUENTE: AFPTV 4. SOUNDBITE 1 - Gerardo Pérez, nefrólogo y líder del Proyecto “Hospital Tangó” (16 seg.): "A este tipo de pacientes ofrecerles treinta minutos, cuarenta minutos de actividad artística, les ofrece un escenario diferente. Un escenario de emociones, de recuerdos, de sentimientos y sobre todo que los saca del foco de preocupación." MONTEVIDEO, URUGUAY17 DE JUNIO DE 2022FUENTE: AFPTV 5. Primer plano de Olga 6. Primer plano de Olga 7. Primer plano de una máquina de diálisis 8. Plano general de la sala médica donde los pacientes realizan diálisis 9. SOUNDBITE 2 - Olga Díaz, paciente en diálisis (19 seg.): "Me dio vida, alegría, entusiasmo, me dio esas cosas que se me estaban apagando, se me habían apagado, yo era monótona, ahora no, vuelvo a ser, tengo entusiasmo, alegría, ganas, ganas." 10. Plano general de la sala médica donde los pacientes realizan diálisis11. Plano medio de la sala médica donde los pacientes realizan diálisis12. Primer plano de una máquina de diálisis 13. Primer plano del brazo de una persona mientras le toman sangre 14. SOUNDBITE 3 - Rafael Gutiérrez, paciente en diálisis (13 seg.): "Sinceramente esto más allá de levantar el ánimo general, como han visto, nos ayuda a que se nos haga la diálisis mucho más llevadera. Los tiempos se acortan muchísimo con esto." 15. Plano medio de bandoneonistas 16. SOUNDBITE 4 - Paola Larrama, cantante (18 seg.): "No es lo mismo que vos vayas a tocar a un lugar o la gente te fue a ver o está en un espacio donde va a suceder un toque. Acá estamos viniendo a traer una propuesta mientras las personas están pasando por otra experiencia que atraviesa todas sus vidas, tres veces por semana, muchísimas horas." 17. Plano general de la sala médica donde los pacientes realizan diálisis 18. SOUNDBITE 5 - Ramiro Hernández, bandoneonista (14 seg.): "Me pareció una tremenda idea pero no sabía mucho, osea no podía imaginarme lo que pasaría después aunque yo igual me hacía la idea de que la música era algo que podía traer por lo menos alivio, y bueno, terminó siendo mucho más que alivio. " 19. Plano general de los pies de las enfermeras bailando 20. Zoom in de un bandoneón 21. Plano general de las enfermeras aplaudiendo