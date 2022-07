Domingo, 3 de julio de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

SITUACIÓN - Moscú/Kiev - Las autoridades ucranianas admiten que las tropas rusas y prorrusas han entrado en la ciudad de Lisichansk, último bastión de Kiev en la región oriental de Lugansk, y donde tratan ahora de establecerse y hacerse con el control total de la urbe.

EVACUADOS - Pokrovsk (Ucrania) - Pokrovsk es la única vía de salida por tren hacia el resto de Ucrania desde el Donbás, donde las fuerzas rusas han tomado casi toda la región de Lugansk. Cada día decenas de personas, muchas de ellas ancianas, escapan por esa ruta de la devastación del conflicto. Por Luis Lidón, enviado especial

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO - Ciudad Juárez - Migrantes varados en la frontera norte de México celebran la decisión del Supremo estadounidense de autorizar el fin de “Quédate en México”, pero manifiestan incertidumbre y recelo por los próximos pasos de las autoridades de ambos países. Por Guadalupe Peñuelas

CHILE CONSTITUCIÓN - Santiago de Chile - La Convención Constituyente entrega el lunes el texto de la nueva Constitución que ha estado redactando durante un año para que la ciudadanía lo evalúe y pueda decidir si lo aprueba o rechaza en un plebiscito obligatorio previsto para el 4 de septiembre.

ARGENTINA ECONOMÍA - Buenos Aires - La renuncia del ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, en medio de las tensiones en la coalición de Gobierno, eleva la incertidumbre por el devenir económico del país, marcado por la alta inflación, la escasez de dólares y la necesidad de cumplir con el acuerdo firmado en marzo con el FMI.

FRANCIA GOBIERNO - París - La estabilidad política de Francia vivirá una semana intensa con una esperada remodelación del Gobierno y el discurso de inicio legislatura de la primera ministra, Élisabeth Borne, ante las dos cámaras del Parlamento.

FÍSICA UNIVERSO - Ginebra - El Centro Europeo de Física de Partículas se apresta a elevar a su máxima potencia el Gran Colisionador de Hadrones, una proeza de la ciencia y el único medio tecnológico que permite recrear lo que pasó la fracción infinitesimal de tiempo que siguió al Big Bang, explican a Efe científicos españoles que han participado en este avance. Por Isabel Saco

NORUEGA ARTE - Berlín - La Biblioteca del Futuro en Oslo sigue creciendo con el objetivo de reunir hasta 2114 un total de cien manuscritos, que sólo entonces serán imprimidos para ser leídos, en un proyecto de pensamiento a largo plazo, acto de optimismo y confianza mutua entre generaciones.

CRÓNICAS

IRÁN PASOLINI - Teherán - El escritor, poeta y cineasta Pier Paolo Pasolini regresa a Irán en una exposición que rememora el rodaje de su película “Las mil y una noches”, que filmó en parte en la monumental ciudad iraní de Isfahan. Por Jaime León

ANTIGUO EGIPTO - La Haya - Tiene 3.000 años, se extiende 17 metros, lo llenan hechizos mágicos para el más allá y está en el Museo Nacional Neerlandés de Antigüedades. Es el "Libro de los Muertos", un rollo de papiro que perteneció a Qenna, un comerciante del antiguo Egipto que esperaba que después de fallecer, lograría una vida inmortal junto a los dioses. Por Imane Rachidi

VENEZUELA LGBTI+ - Caracas - Activistas y ONG llevan sus colores y consignas a las calles de Caracas para celebrar este domingo la marcha del Orgullo LGBTI+ en la que alzan sus voces para oponerse a la discriminación en la sociedad venezolana y reclamar derechos igualitarios para los miembros de la comunidad. Por Génesis Carrero Soto

URUGUAY VINOS - Montevideo - Con una experiencia de vinos cien por cien orgánicos escondida bajo la manga desde 1997, Uruguay elige hoy impulsar el cultivo "inocuo" en sus viñedos como "buque insignia" y proyecta un panorama global cada vez más consciente de los estragos que generan los agroquímicos.(vídeo)

ANÁLISIS

PERÚ CRISIS - Lima - Una acusación constitucional que avanza en el Congreso, un nuevo ministro censurado y una rotura fulminante con el partido que lo llevó al poder. Este es el saldo de una semana que dejó al presidente peruano, Pedro Castillo, con menos oxígeno para subsistir a la cada vez más asfixiante maquinaria opositora. Por Carla Samon Ros

ENTREVISTA

MÉXICO LITERATURA - Ciudad de México - En su nuevo libro, "Aquí no hay sed", el poeta mexicano Alberto Villarreal defiende la idea del amor de pareja desde la no posesión, pero reconoce que no siempre aplicó eso en su vida y sigue aprendiendo sobre las relaciones. Por Gustavo Borges

