Sergio Pérez: "!uería más, pero en carrera seremos más competitivos"

Redacción deportes, 2 jul. El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que arrancará cuarto este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del año, declaró en Silverstone que "obviamente, quería más" en la calificación de este sábado, pero que cree que "en carrera" serán "mucho más competitivos".

"En estas condiciones cambiantes, este ha sido un buen resultado para nosotros. Obviamente, quería más y no estoy del todo satisfecho, pero podemos luchar desde ahí y mirar hacia adelante", comentó 'Checo', nacido hace 32 años en Guadalajara (Jalisco) y que, a pesar de retirarse en la última carrera, hace dos domingos en Canadá, está firmando una gran temporada y sigue segundo en el Mundial, con 129 puntos, 46 menos que el neerlandés Max Verstappen, último campeón del mundo y líder del Mundial, que arrancará segundo este domingo en una carrera que el español Carlos Sainz (Ferrari) afrontará desde la 'pole'.

"No fue ideal, pero visto de otra manera no estoy decepcionado del todo, porque al final de la Q3 (la tercera ronda de la calificación) tenía a (Lance) Stroll (canadiense de Aston Martin) justo delante mía, por lo que mis dos últimas vueltas no fueron ideales y puede que, sin ese percance, hubiese habido algo más", indicó el bravo piloto tapatío, tres veces victorioso en la Fórmula Uno, en la que cuenta veinte podios.

"Resolvimos los problemas del coche que nos molestaban el viernes; y en carrera vamos a ser mucho más competitivos", apuntó 'Checo', que junto a Verstappen también lidera para Red Bull el Mundial de constructores.

"Será importante estar en la pelea y tener un buen ritmo en carrera mañana; de esa manera las cosas se verán de forma diferente", explicó.

"Hemos progresado bastante así que seré optimista y podamos presentarles una dura batalla a los Ferrari", dijo.

"Va a ser complicado, pero vamos a luchar duro", declaró este sábado en Silverstone, tras la sesión de calificación, 'Checo' Pérez. EFE

arh/apa