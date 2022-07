Nueva Zelanda se impone con facilidad a Irlanda

Nueva Zelanda continúa su invicto en el estadio de Eden Park de Auckland, donde no pierde desde 1994, y se impuso este sábado por 42-19 a Irlanda, en su primer test match.

Tras ir perdiendo tras cinco minutos y un try de Keith Earls, los All Blacks hicieron prueba de realismo e inscribió cuatro tries en menos de 20 minutos en el primer período, para continuar su exhibición en el segundo.

Irlanda se enfrentará a los All Blacks en otras dos ocasiones el 9 y el 16 de julio.

El XV del Trébol nunca se ha impuesto en Nueva Zelanda.

