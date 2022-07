Leon Bridges le pone el toque mexicano a su música junto a Kevin Kaarl

Ciudad de México, 2 jul. Aunque el cantante de soul Leon Bridges solo ha estado una vez en México para dar un concierto, al músico estadounidense lo unen más cosas con el país, como el haber trabajado en un restaurante de comida mexicana y ahora su colaboración "Summer Moon" junto al chihuahuense Kevin Kaarl.

"Crecí en Texas rodeado de cultura mexicana, trabajé en un restaurante de comida tex-mex llamado Rosas Café y era el único hombre negro trabajando ahí, todos mis compañeros eran mexicanos y a través de eso tuve la oportunidad de conocer la música y siempre he amado la cultura", narra en una entrevista con Efe el cantante de 32 años.

Su amor por el país creció cuando en el 2018 tuvo la oportunidad de acudir a México para dar un concierto en El Plaza Condesa de la Ciudad de México, donde se encontró con un público cariñoso. "Mi primera vez en México fue muy épica", recuerda.

Ahora une su talento con el cantautor de 21 años Kevin Kaarl en la canción "Summer Moon", un tema nacido en los momentos más duros de la pandemia, un tiempo que no permitió que ambos pudieran colaborar de forma presencial.

"Nunca nos conocimos en persona, uno de mis mejores amigos me mando la música de Kevin y resonó conmigo de forma inmediata, sentí que él tenía la vibra perfecta para la canción, me encantaría conocerlo en algún punto", cuenta Bridges.

UN TEMA PANDÉMICO

Cuando a Kaarl le llegó la noticia de que Leon lo estaba buscando para una colaboración no lo dudó ni un poco y aceptó, pues el cantautor texano ya lo había inspirado con su música a la hora de crear canciones.

"Yo lo conocí con la canción 'River', y desde entonces me gustó mucho su estilo. Esa canción me inspiró a escribir 'Es que yo te quiero a ti' que salió en el 2020, por eso cuando llego esta oportunidad la tomé y disfruté demasiado su estilo y su vibra", responde Kevin a Efe.

El tema está inspirado en las añoradas reuniones con sus amigos, el sentimiento del reencuentro y "la búsqueda de una conexión durante ese tiempo (la pandemia)", así como "encontrar el amor cuando el mundo se apagó", comenta.

"La canción es una chispa que nació en un café que frecuentaba con mis amigos. Estábamos literalmente en nuestro camino para tomar un café cuando empecé a cantar la melodía y el lugar llama Summer moon. La melodía y la vibra estaba tan buena que quería terminar de escribir esa canción ahí mismo", recuerda.

Con esa historia de contexto, Kaarl comenzó a escribir su parte de la canción aportándole al tema no solo su voz y su talento, sino su cultura y su idioma, el español.

Bridges está acostumbrado a hacer colaboraciones y confiesa que considera algo "sano" el llevarlas a cabo. A principios de año presentó junto a la banda Khruangbin -también texana- el EP "Texas Moon".

"Quiero trabajar con artistas que su música resuene conmigo, como es el caso e Kevin y de Khruangbin. Me encanta porque en nombre de hacer buen arte con otras personas también me expone a una buena audiencia", dice Bridges, que recientemente participó en el filme "The Young Wife" que se estrenará en el 2023.

Finalmente Kaarl, quien acaba de sacar el último sencillo "Como me encanta", confiesa que su nuevo disco que saldrá en agosto muestra "un antes y un después" en su carrera.

"Todo eso es una gran historia y tengo un tour bien gigantesco en Estados Unidos, una que otra fecha en Europa y Latinoamérica", adelanta.