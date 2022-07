Garín: "Necesitaba un partido así"

Londres, 2 jul. Cristian Garín, primer chileno en la historia en repetir octavos de final en Wimbledon, afirmó que necesitaba un partido así, como el que ganó a Jenson Brooksby, para coger confianza.

El sudamericano llegó sin victorias en hierba al Grand Slam londinense, pero en Wimbledon ha avanzado hasta octavos de final perdiendo solo un set por el camino.

"Las semanas pasadas no tuve buenos resultados, pero sentí que trabajé muy bien. Llevo un mes jugando en hierba y a medida que pasa el tiempo me voy sintiendo mejor. Los resultados no me acompañaron, pero en los entrenamientos me veía bien. Le gané sets de entrenamientos a jugadores importantes y en general me sentía bien", explicó Garín en rueda de prensa.

Garín tuvo la fortuna en primera ronda de que su rival, Matteo Berrettini, tuvo que abandonar el torneo por covid; una baja que le abrió el cuadro.

"Aquí se dio todo para ir avanzando, cuando se bajó Matteo. Tuve un cuadro jugable en las dos primeras rondas y agarré confianza. Hoy estuve con un buen nivel. Necesitaba un partido así, estoy contento. El rival era muy duro, de mucha batalla".

En los octavos de final, donde puede conseguir cuartos en un Grand Slam por primera vez en su carrera, se enfrentará a Álex de Miñaur, una de sus bestias negras en el circuito con el que ha perdido los tres partidos que ha jugado, incluido uno en Eastbourne la semana pasada, sin ganar un solo set.

"Álex es un rival durísimo, ya me ha ganado varias veces. Jugamos la semana pasada en Eastbourne. No me sentí muy cómodo en aquel partido. Fue un marcador amplío, pero el partido estuvo ahí. Es de los mejores en esta superficie. Ya estoy en cuarta ronda, quiero disfrutarlo. Su juego es de mucho contragolpe, es un jugador muy rápido, de los más rápidos del circuito Hemos jugado en superficies que le favorecen, que suben su nivel", asimiló. EFE

