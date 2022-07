Badosa: "Jugué un partido casi perfecto"

Londres, 2 jul. Paula Badosa, que este sábado se clasificó a octavos de final de Wimbledon, aseguró que jugó un partido "casi perfecto" ante la checa Petra Kvitova y que necesitaba volver a encontrarse así en la pista.

La tenista española volvió por segundo año consecutivo a octavos de final de Wimbledon, tras una espléndida actuación ante Kvitova, dos veces ganadora del título en Londres.

"Jugué un partido casi perfecto", dijo Badosa en rueda de prensa. "Era un gran reto enfrentarme a Kvitova en hierba, pero estoy muy contenta con la victoria", añadió Badosa, que se enfrentará a Simona Halep en octavos, después de que la rumana le barriera en Madrid.

"Necesitaba sentirme así otra vez en la pista. Es algo que me había costado en la gira de hierba. (el partido ante Halep) Intentaré encararlo distinto a Madrid, jugar de una manera distinta y a ver si se me da tan bien como hoy", matizó. "Me estoy encontrado, se ha podido ver en mi forma de estar en la pista. La manera de ganar los puntos, de animarme, de pasar los momentos malos. Es la Paula que quiero transmitir".

Badosa es una de las dos únicas 'top ten' que quedan en octavos, pero no quiere confiarse, por lo duro que es su cuadro.

"No creo que sea una oportunidad muy buena tener a Halep en cuarta ronda, ni tener a Kvitova en tercera, ni lo que venga después. Un Grand Slam es lo más difícil. Que haya caído Swiatek... Me quedan aún muchos partidos para jugar contra ella. De momento juego contra Halep y la última vez que jugué contra ella me pegó una paliza. Es favorita y ganó aquí la última vez que jugó. Además le gusta mi juego". EFE

msg/apa