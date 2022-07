Riesgo liquidación de acciones sigue alto: estrategas de Goldman

(Bloomberg) -- El riesgo de una venta masiva renovada en los mercados de valores sigue siendo alto, ya que los inversionistas solo están valorando una recesión leve, según estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

“Gran parte de la reducción de la valoración de este año se ha debido a mayores tasas/inflación”, escribieron los estrategas liderados por Christian Mueller-Glissmann en una nota fechada el 30 de junio. “A menos que los rendimientos de los bonos comiencen a disminuir y amortigüen las crecientes primas de riesgo de las acciones debido a los temores de recesión, las valoraciones de las acciones podrían disminuir aún más”.

Los mercados bursátiles de todo el mundo acaban de experimentar uno de los peores semestres de los que se tenga registro, ya que la inflación obstinadamente alta y los bancos centrales más restrictivos originaron temores de una fuerte desaceleración económica. El índice S&P 500 registró su peor desempeño semestral desde 1970, perdiendo más de US$8 billones en capitalización de mercado.

Ahora que se está acabando el mantra de que “no hay alternativa a las acciones”, que ha estado alimentando el repunte alcista en medio de una inflación rígida y el aumento de los rendimientos de los bonos, los inversionistas se enfrentan a uno nuevo de que “existe una alternativa razonable”, dijo Mueller-Glissman. “Como los bancos centrales están ocupados luchando contra la inflación, podrían tener dificultades para amortiguar el ciclo económico”.

Es probable que las ganancias corporativas también se vean presionadas en la segunda mitad del año, dijeron los estrategas, ya que los márgenes enfrentan la prueba del aumento de los precios y el debilitamiento de la confianza del consumidor.

