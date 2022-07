Panamá eliminará uso obligatorio de mascarillas en áreas abiertas y cerradas

(Corrige el tercer párrafo agregando la palabra eliminar)

Ciudad de Panamá, 1 jul. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció este viernes que el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio desde el 11 de julio próximo en espacios abiertos y cerrados en todo el país, que a la fecha acumula 8.364 muertes por la covid-19 y 921.364 casos.

Al rendir su informe de gestión anual ante el Parlamento, Cortizo dijo sin embargo que la medida sanitaria del uso de la mascarilla se mantendrá en las instalaciones de salud públicas y privadas, así como en el transporte público.

Panamá, que enfrenta una prolongada quinta ola pandémica marcada por una ligera subida de las hospitalizaciones, ya aprobó en marzo pasado eliminar el uso de cubrebocas en los espacios abiertos o al aire libre siempre que no hubiera aglomeraciones, una medida derivada la bajada de los casos y las muertes por la covid.

El presidente panameño, de 69 años, resaltó que Panamá ha recibido el "reconocimiento internacional" por su proceso de inmunización contra la covid-19, que lleva 8.396.284 dosis de vacunas aplicadas desde el 20 de enero de 2021 en este país de 4,2 millones de habitantes.

La cobertura de inmunización en los mayores de 5 años es de al menos 87,8 % con primera dosis; 78,5 % con segunda dosis, y 51,9 % con la primera dosis de refuerzo que se aplica al segmento de 16 años en adelante, según los datos oficiales.

Esta estrategia de vacunación ha garantizado la inmunización "a todos los panameños" y ha sido un "factor determinante para la reactivación económica", afirmó el jefe del Estado.

"Hace 36 meses nadie podía prever lo que hemos vivido durante los últimos 28 meses, el más duro desafío que haya tenido gobierno alguno en la historia de nuestro país. En esta tormenta de tormentas no hubo ni hay descanso", declaró.

UN GOBIERNO TRANSPARENTE

En su informe por el tercer año de gestión ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de amplia mayoría oficialista, Cortizo defendió la transparencia y gestión de su administración, y reiteró su compromiso de lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como en resolver los problemas socio-económicos y sanitarios del país.

Hizo un balance de los aportes de carácter social "a los más vulnerables" hechos por su Gobierno a lo largo de 2021, a través de "alivios económicos" y de subsidios, una política que ha sido cuestionada por algunos sectores, como el empresarial.

El total de estos subsidios económicos destinados al alivio del costo de vida en 2021 fue de 2.263 millones de dólares, precisó.

En cuanto a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, Cortizo dijo que no habrá "tregua ni negociación posible", fortaleciendo la tecnología, la inteligencia y los operativos en todo el país.

Destacó en ese sentido que en lo que va de 2022 se han hecho 800 operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico y se han incautado 65 toneladas de droga.

"Si continuamos a ese ritmo vamos camino a superar el récord histórico de incautación de drogas de 128,7 toneladas incautadas en el año 2021", presumió.

LA SALUD DEL MANDATARIO

Cortizo confirmó que el próximo domingo viajará hacia Estados Unidos, para someterse a una evaluación médica tras ser diagnosticado con el "síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio", y que estará de vuelta el día 9.

El síndrome mielodisplásico es un grupo de enfermedades en que la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas sanas.

El presidente informó de su padecimiento al país el pasado 21 de junio, cuando explicó que sus médicos le recomendaron una segunda evaluación especializada con exámenes de biología molecular, la cual se efectuará en Houston, Texas.

"Me siento honrado de conducir el país en estas circunstancias excepcionales y estoy convencido, tengo la fe en Dios, que llegaré al final de mi mandato con la satisfacción del deber cumplido. No hay adversidad que un panameño no pueda superar", afirmó el gobernante ante el pleno parlamentario. EFE

