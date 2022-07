Nueva temporada de "Shark Tank México" muestra cara sensible de empresarios

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 1 jul. El mundo cambió desde marzo de 2020 cuando se declaró la pandemia del coronavirus y, con ello, también la visión empresarial en México, afirman este viernes las mujeres y hombres empresarios de la séptima temporada del programa televisivo "Shark Tank México" en entrevista con Efe.

"No puedo decir que todos los empresarios son unas blancas palomas ni que todos sean muy malos patrones porque no es cierto, hay de todo, pero con la pandemia se dijo quién era quién", asegura Ernesto Coppel Kelly, uno de los nuevos "tiburones" del programa, que busca ser puente entre inversionistas y nuevos emprendedores.

Sin empleados despedidos en la pandemia, Ernesto, cuya área de trabajo se concentra en el sector turístico, se considera un jefe íntegro.

Mientras que Marcus Dantus asevera que es imposible generalizar la personalidad y los actos de todos las personas de negocios en el país, y Braulio Arsuaga cree que es erróneo que se considere como "enemigo" a los empresarios.

"Algo que sí va a diferenciar mucho esta temporada es que la pandemia nos hizo mucho más conscientes. A lo mejor hace dos años hubiéramos sido un poco más duros, pero ahorita creo que se sentían unas ganas de apoyar al emprendedor que estaba en frente para salir adelante porque realmente todos pasamos por la misma crisis", cuenta el empresario joyero Alejandro Litchi, otro nuevo participante.

NUEVA TEMPORADA Y NUEVA FACETA

A la fundadora de Pastelerías Marisa, Marisa Lazo, el volver a ser parte de "Shark Tank México", que estrena su nueva temporada este viernes por Sony Channel, le emocionaba por la posibilidad de mostrar otra cara de los líderes de grandes industrias.

"Hay esa idea de que podemos ser frívolos y no, a mí me van a ver llorar cuando me emociona un proyecto, nos van a ver conmovidos a todos, es muy humano y se van a dar cuenta de que toda nuestra manera de intervenir va más allá de querer hacer dinero", considera Lazo.

Además de los mencionados, esta temporada vuelve a contar con la participación de Alejandra Ríos.

Y por primera vez el empresario Amaury Vergara llega al proyecto del que también fue parte en las primeras dos temporadas su padre Jorge Vergara (Guadalajara, 1955-2019), quien fue dueño del Club Deportivo Guadalajara, y fundador y presidente del Consejo de Grupo Omnilife.

"Me sentí obligado y responsable de transmitir ese mensaje, soy un empresario que le da mucho peso a la parte humana y a la parte de la conciencia, de que los proyectos tengan conciencia hacia el entorno y lo que tenemos que darle a nuestro país y a nuestro mundo", cuenta Vergara.

En esa misma línea, Alejandra Ríos espera que los emprendedores que acuden al programa tengan presente que hacen falta empresas con visiones más justas y conscientes de las necesidades actuales del mundo.

Pese a la situación económica actual, confiesa que ha continuado en el proyecto televisivo como una forma de impulsar la economía mexicana.

"Como tiburones seguimos creyendo mucho en nuestro país y seguimos invirtiendo en nuestro país y a través de 'Shark Tank' lo hacemos mucho. Todos los proyectos son de México y eso quiere decir que apostamos a que este país va a seguir creciendo y trayendo muy buenas oportunidades", mencionó Ríos. EFE

