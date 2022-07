Luis Barrios dice que el atletismo mexicano de medio fondo corre peligro

Ciudad de México, 1 jul. El mexicano Juan Luis Barrios, doble finalista olímpico de los 5.000 metros planos, dijo este viernes que el atletismo de mediofondo en su país corre peligro si no hay una planificación seria para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

"Si los organismos responsables de visualizar y apoyar a los atletas no prevén la carga física y emocional que trae este periodo Olímpico, van a provocar que haya un vacío mayor de atletas de alto rendimiento hacia Los Ángeles en el 2028", afirmó Barrios.

El mayor ganador de medallas para México en el atletismo en Juegos Panamericanos habló en la presentación del Medio Maratón de la Ciudad de México, que se realizará el 31 de julio por las principales calles de la capital mexicana.

Barrios citó la falta de programas en las instituciones del deporte mexicanas.

"Esto habla de la ausencia de proyectos bien estructurados y eso sobrepasa la capacidad del atleta, tiene que ver más con otras estructuras, sobre todo en el tema de institutos del deporte y por supuesto la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte", subrayó.

Dijo que para el Campeonato Mundial de Atletismo 2022 que se realizará en Eugene,, Oregón, entre el 15 y 24 de julio, no habrá representantes mexicanos varones en pruebas como los 1.500 metros, 5.000 y 10.000, algo que sí tendrán las mujeres.

"La ausencia masculina en varias pruebas no es cuestión de ahora, al menos van dos décadas que venimos padeciendo esta situación, pero no significa que el atleta mexicano no tenga las condiciones para acudir a estos eventos, es cosa de la falta de planeación", reiteró.

Barrios está alejado de las pistas desde hace tres meses por una lesión. Espera volver a competir al final del año y alcanzar la forma para acudir a los Juegos Olímpicos París 2024.

"Espero que para finales de este año esté en condiciones de estar entrenando. Si mi cuerpo no presenta una recaída yo podría volver a competir incluso antes de que termine este año", expresó.

La presentación del medio maratón fue presidida por el director general del Instituto del Deporte, Javier Ariel Hidalgo Ponce, quien destacó que este evento servirá como preparación para el Maratón de la Ciudad de México, que es el mayor de América Latina.