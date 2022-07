JPMorgan: Crudo podría alcanzar nivel ‘estratosférico’ de US$380

(Bloomberg) -- Los precios mundiales del petróleo podrían llegar a un nivel “estratosférico” de US$380 por barril si las sanciones de Estados Unidos y Europa incitan a Rusia a infligir recortes en la producción de crudo como represalia, advirtieron analistas de JPMorgan Chase & Co.

Las naciones del Grupo de los Siete están elaborando un complejo mecanismo para limitar el precio del petróleo ruso en un intento por debilitar la máquina de guerra de Vladímir Putin en Ucrania. Pero dada la sólida posición fiscal de Moscú, la nación puede darse el lujo de recortar su producción diaria de crudo en 5 millones de barriles sin dañar excesivamente la economía, escribieron analistas de JPMorgan, entre ellos Natasha Kaneva, en una nota a los clientes.

Sin embargo, para gran parte del resto del mundo, los resultados podrían ser desastrosos. Un recorte de 3 millones de barriles en los suministros diarios llevaría los precios del crudo de referencia de Londres a US$190, mientras que, en el peor escenario de 5 millones, podría significar que el crudo llegue a un nivel “estratosférico” de US$380, escribieron los analistas.

“El riesgo más obvio y probable con un límite de precio es que Rusia pueda optar por no participar y, en su lugar, tomar represalias reduciendo las exportaciones”, escribieron los analistas. “Es probable que el Gobierno pueda tomar represalias recortando la producción como una forma de infligir daño a Occidente. Lo ajustado del mercado mundial del petróleo beneficia a Rusia”.

