Hamilton: "Esta pista sigue siendo la mejor, pone los pelos de punta"

Redacción deportes, 1 jul. El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, que marcó el segundo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que nadie iguala sus ocho victorias, manifestó este viernes que el circuito de Silverstone (Inglaterra), "sigue siendo el mejor" y que continúa "poniendo los pelos de punta" pilotar en él.

"Ha sido un buen día, logramos dar diez vueltas en el (lluvioso) primer entrenamiento libre, que estuvo mejor que la mayoría (en una sesión en la que apenas se rodó), así que estoy conforme con esto", explicó Hamilton, de 37 años, que hace dos igualó el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher y que también posee las plusmarcas históricas de victorias y de 'poles' en la categoría reina: 103, en ambos casos.

"Seguimos botando mucho aún, no tanto en las rectas, pero sí en las curvas; así que nos queda trabajo por hacer", comentó Hamilton, lejos aún de sus niveles de los años pasados, pero que viene de acabar tercero en Canadá y que este viernes logró su mejor resultado en un entrenamiento libre en lo que va de temporada.

"Nuestro ritmo de carrera no es tan bueno como el de otros, pero no está demasiado alejado. Y este público me hace ser optimista", indicó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que ocupa la sexta plaza en el Mundial, con 77 puntos, 98 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lo 'destronó' la temporada pasada en la última vuelta de la última carrera del año.

"La pista está más suave que últimamente, pero esta pista sigue siendo la mejor; y sigue poniendo los pelos de punta pilotar en ella", declaró Hamilton este viernes en Silverstone. EFE

arh/apa