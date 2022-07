Exaltan dignidad con el primer Archivo de la Memoria Trans mexicano

Ciudad de México, 30 jun. Lo que comenzó dos años atrás en charlas acompañadas con café, hoy se convirtió en el primer Archivo de la Memoria Trans, un espacio virtual de justicia, memoria y resistencia que visibiliza la vida de cuatro mujeres que con su simple existencia han sido “luchadoras sociales”, según relata a Efe, Emma Yesica Duvali, una de las fundadoras del proyecto.

“La mujer trans se convierte en una luchadora social desde el momento en que se viste como quiere porque transgrede la heteronorma, transgrede el pinche patriarcado, al machismo y a las normas establecidas por la religión”, asegura la activista de 61 años.

Con tan solo 14 años, Emma Yesica comenzó su transición de género, esto significó para ella no solamente una forma de afianzar su identidad, sino la entrada a un país violento y profundamente machista en el que le serían arrebatados sus derechos humanos.

“Yo llegué a la escuela a los 13 años con la ceja depilada y el cabello un poco largo y me corrieron, me dijeron que no había más escuela para mí, ni donde estudiar porque era ‘un chico problema’, pero lo que ellos no sabían, era que yo me estaba defendiendo”, recuerda Duvali.

Este fue el inicio de un camino tortuoso pero también de mucho glamour y fortaleza que la llevó a convertirse en una estrella de los espectáculos de burlesque de los años 80 en el Teatro Garibaldi.

Ahora, la vida de Yesica se cuenta a través de fotografías y testimonios en el recién inaugurado Archivo de la Memoria Trans, una plataforma virtual abierta al público impulsada por el curador e investigador César González-Aguirre, en el que de inicio también se expone el trabajo e historias de tres mujeres trans más, como Brandy Basurto, Coral Bonelli y Terry Holiday.

"Es un testimonio, un reclamo, es una manera de visibilizar lo que los sistemas represores de los 70, 80 y 90 le quitaron a las mujeres trans. Queremos visibilizar la falta de derechos humanos, a nuestras asesinadas y que su muerte no sea en balde", expresa Emma.

Por su parte, Brandy Basurto se asume como "una historia de éxito" dentro de la lucha LGBT, su mirada es positiva y con su existencia busca mostrar el lado bueno de asumirse como una mujer trans.

"Mi historia de vida es bellísima, tengo nueve hermanos, una madre maravillosa que siempre me amó, que siempre me respetó y me apoyó, yo estudié danza clásica en la UNAM, tengo la maestría en colorimetría, soy consultora de belleza y me pude desenvolver siempre en un plano educativo", cuenta a Efe Basurto quien confiesa sentir, vivió en una "burbuja" al no haber sufrido las atrocidades por las que travesaron sus compañeras.

Aunque considera que a ella nadie le arrebató nada y no toma como discriminatorias las dificultades de su vida, espera que la sociedad tenga el respeto hacia la comunidad, como se le tiene cualquier otro ser humano.

"Las mujeres de la comunidad merecemos amor, respeto, estudios médicos, tener una familia, tener hijos si queremos, pero no luchar porque nos los den, sino que es implícito, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos", explica.

La plataforma fue presentada este jueves en el Museo Universitario del Chopo de la UNAM, y contó con la presencia de la cantante trans La Bruja de Texcoco y un panel en el que los implicados contaron su experiencia de formar parte del que consideran se trata de un "proyecto histórico".

"Antes de nosotras hubo muchas, lo que pasa es que nadie supo de ellas, murieron asesinadas o secuestradas, entonces si hemos tenido la posibilidad de rebasar esa estadística de los 35, 40 años (que vive en promedio una persona trans en México) tenemos que aprovecharla y hacer algo útil con esta vida que tenemos", asegura en el evento Terry Holliday.

Si bien el proyecto comienza con una mirada a estas cuatro grandes personalidades, se espera que el archivo vaya en aumento, y que cada vez haya más historias de la comunidad en la plataforma.