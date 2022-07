Agenda informativa de EFE internacional del 2 al 8 de julio

Diversas capitales - Seguimiento de la guerra de Ucrania (cobertura diaria)

SÁBADO 2 DE JULIO

Miami (EE.UU.) - La Cumbre Concordia de las Américas, organizada en colaboración con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se inaugura con un formato híbrido en Miami y con líderes políticos, empresarios y académicos entre sus oradores para analizar los desafíos del hemisferio occidental. (Hasta el 14 de julio).

Quito - El desfile del Día del Orgullo regresa en Ecuador a las calles de Guayaquil.

Sofía - Bulgaria queda bajo la amenaza rusa de ruptura de relaciones diplomáticas, después de anunciar la expulsión de 70 diplomáticos rusos.

París - Huelga de trabajadores de los aeropuertos de París, que reclaman mejores condiciones laborales y salariales en un contexto de falta de mano de obra para hacer frente a la recuperación de la actividad en el sector.

Königswinter (Alemania) - Diálogos de verano en Königswinter en los que Isabel Schnabel, del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), participa en la discusión de hacia dónde se dirige la economía en el actual contexto mundial.

Papúa - Los votantes comienzan a elegir a los 111 miembros del Parlamento durante las elecciones legislativas en Papúa Nueva Guinea, que tienen tres semanas de duración

Bagan (Birmania) - Ministros de Exteriores de Birmania, Camboya, China, Laos, Tailandia y Vietnam participan en la séptima cumbre Lancang-Mekong , que se celebra en la ciudad birmana de Bagan. (Hasta el 5 de julio)

DOMINGO 3 DE JULIO

Brasilia - Visita oficial a Brasil del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. (Hasta el 4 de julio).

Bogotá - Bogotá celebra cuarenta años del Orgullo LGTBI+ con una marcha en el centro de la ciudad.

La Habana - Edición 41ª del Festival Internacional del Caribe, convocado por la Casa del Caribe. (Hasta el 9 de julio).

Miami (EE.UU.) - Inauguración de la 36ª edición del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami (FITH ), que contará con el estreno mundial de la comedia "Mejor me callo", con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Molière. (Hasta el 31 de julio)

Accra - La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) celebra en Accra una cumbre ordinaria donde abordará la situación política de Burkina Faso, Guinea-Conakri y Mali.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, es entrevistado en el canal público ARD.

LUNES 4 DE JULIO

Santiago de Chile - El presidente chileno, Gabriel Boric, presenta a la ciudadanía el proyecto de carta magna elaborado por la Convención Constitucional tras un año de trabajos que será sometido a plebiscito el 4 de septiembre.

Lima - Una masacre perpetrada hace poco más de un año en el mayor valle cocalero de Perú es el último baño de sangre atribuido a una facción disidente de Sendero Luminoso, que, 30 años después del arresto de su líder, sigue entrañando una amenaza sigilosa en alianza con las mafias del narcotráfico.

Tegucigalpa - El asesor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Mario López-Garelli, habla en entrevista con EFE sobre los principales desafíos de Honduras para cumplir la sentencia por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero, trabajadora sexual y reconocida activista, en junio de 2009.

Buenos Aires - Se cumplen treinta años del fallecimiento en Buenos Aires del bandoneonista y compositor argentino de tango Astor Piazzolla (1921-1992).

Seúl - El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reúne en Seúl con su homólogo surcoreano, Park Jin, en el marco de su viaje de cuatro días al país asiático para fortalecer el comercio y las inversiones.

Estrasburgo (Francia) - Sesión plenaria en el Parlamento Europeo sobre los últimos hechos ocurridos en la valla de la frontera entre Marruecos y Melilla (España), en los que murieron 37 personas y 80 resultaron heridas.

Ginebra (Suiza) - La Misión Investigadora sobre los derechos humanos en Libia creada por la ONU presenta su informe al Consejo de Derechos Humanos.

Ginebra (Suiza) - Los Gobiernos de Suiza y Ucrania coorganizan una conferencia internacional de dos días sobre la reconstrucción de Ucrania, en la ciudad de Lugano.

Beirut - La misión de observación de la Unión Europea (UE) presenta su informe final sobre las elecciones celebradas el pasado 15 de mayo en el Líbano, en el que se incluyen 23 recomendaciones para mejorar futuros procesos.

Berlín - El ministro alemán de Agricultura, Cem Özdemir, se reúne en Berlín con su homólogo francés, Marc Fesneau.

París - Comienza la Semana de la Moda de París con la presentación de las colecciones de Alta Costura otoño-invierno 2022/23 de los distintos modistos y modistas.

MARTES 5 DE JULIO

San José - Lanzan en Costa Rica el "Programa de incubación para emprendimientos de turismo indígena".

París - La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, pronuncia su primer discurso de política general ante la Asamblea Nacional.

Argel - Argelia celebra los sesenta años de independencia transcurridos desde que el 5 de julio de 1962 Francia reconoció la independencia del país.

Bruselas - La agencia estadística comunitaria, Eurostat, publica los datos de la balanza de pagos de la Unión Europea del primer trimestre de 2022.

París - Chanel presenta en París su colección de Alta Costura para el otoño-invierno 2022/2023.

Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga el crecimiento de la producción industrial en mayo

Bogotá - Se publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.

MIÉRCOLES 6 DE JULIO

San José - El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presenta "Paisajes sin plástico", un proyecto que pretende resolver el problema de los plásticos no valorizables.

Ciudad de México - Se cumple un año de las elecciones intermedias de México que dieron más poder al partido oficialista Morena.

Pamplona (España) - Con el "chupinazo" inicial comienzan en Pamplona (España) los encierros y la celebración de los Sanfermines, tras dos años de parón impuesto por la pandemia de la covid-19. (Hasta el 14 de julio).

El Cairo - El Tribunal Penal de Mansura, en el delta del Nilo, hace pública la condena a muerte del asesino de una joven estudiante egipcia que fue acuchillada frente a las puertas de su universidad tras rechazar la propuesta de matrimonio de su compañero.

Fráncfort (Alemania) - Alemania emite deuda a diez años por un volumen de 5.000 millones de euros (5.208 millones de dólares).

Lisboa - The Strokes, The War on Drugs y Stromae abren el festival NOS Alive en Lisboa.

Washington - La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) publica las actas de su última reunión de política monetaria.

JUEVES 7 DE JULIO

Nueva York (EE.UU.) - Continúa el proceso judicial contra el joven Payton Gendron, que se declaró no culpable de los 25 cargos que le presentó un gran jurado de Nueva York por el tiroteo que dejó 10 muertos y 3 heridos en Búfalo, y comparece ante la Corte en Búfalo.

Puerto Príncipe - Haití recuerda el primer aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moise.

Montevideo - La central sindical uruguaya PIT-CNT convoca a un paro general como colofón a una serie de movilizaciones de trabajadores de distintos sectores durante el mes de junio.

Camagüey (Cuba) - Celebración del XIII Coloquio Internacional Nicolás Guillén, para conmemorar el viaje, hace ochenta años, del poeta a Haití y la primera edición, hace medio siglo, de los libros "La rueda dentada" y "El diario que a diario". (Hasta el 10 de julio)

Bali (Indonesia) - Reunión de ministros de Exteriores del G20. (Hasta el 8 de julio).

Bali (Indonesia) - El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien participará en la reunión de los ministros de Exteriores del G20, tiene previsto entrevistarse con sus homólogos de China, Sudáfrica, Brasil y México. (Hasta el 8 de julio).

Riga - La presidenta del Congreso de los Diputados de España, Meritxell Batet, comienza una visita oficial a Letonia. (Hasta el 9 de julio).

Berlín - Publicación del índice de producción industrial de Alemania de junio de 2022.

París - La diseñadora cordobesa Juana Martín presenta en París su colección de alta costura para el otoño-invierno 2022/2023, invitada por la Federación de Alta Costura y Moda, organizadora de la pasarela.

Lisboa - Florence + The Machine, Jorja Smith y Alt-J actúan en la segunda jornada del festival NOS Alive en Lisboa.

Londres - Christie's subasta en Londres la primera nueva grabación de estudio desde 1962 del tema "'Blowin' in the Wind", de Bob Dylan,

París - Vuelo inaugural del cohete europeo Vega-C, que debe poner en órbita el instrumento LARES-2 de una misión científica de la Agencia Espacial Italiana.

Shanghái (China) - La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China hace públicos los datos de junio de las reservas de divisas extranjeras del país asiático.

Washington - La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publica la balanza comercial relativa a mayo, en un momento en que el país vive una inflación desbocada.

Sao Paulo (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2022.

Ciudad de México - El Banco de México publica la minuta de su junta de gobierno relativa a la reunión anterior.

Lima - El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se reúne para evaluar la política monetaria y eventuales modificaciones que garanticen el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección.

Buenos Aires - El Instituto de Estadísticas de Argentina difunde el índice de producción de mayo pasado, que en abril creció un 5% mensual y un 4,7 % interanual, y el de la construcción, que ese mes avanzó un 5,4 % contra mensual y un 8,8 % interanual.

VIERNES 8 DE JULIO

Santo Domingo - Celebración de la IX Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo.

Quito - La española Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) celebra en Quito su Encuentro Internacional Alumni de Ecuador 2022, para celebrar con los estudiantes egresados que han culminado sus estudios entre octubre de 2020 y diciembre de 2021.

Berlín - La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrech, recibe en Berlín a su homólogo de Argentina, Jorge Taiana.

Riad - Comienza la gran peregrinación a La Meca o "hach", que por primera vez desde el estallido de la pandemia del coronavirus podrán realizar fieles musulmanes procedentes del extranjero, gracias al levantamiento de medidas sanitarias.

Lisboa - Metallica, Stormzy y Royal Blood actúan en la tercera jornada del festival NOS Alive en Lisboa.

Roma - El Instituto italiano de Estadísticas (Istat) publica el dato de producción industrial de mayo

Tokio - El Gobierno de Japón publica los datos de su balanza de pagos correspondientes a mayo.

Washington - La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica la cifra de desempleo de junio, en un momento en que el país se encuentra en una situación de ocupación casi plena, pero con la inflación desbocada.

Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga la tasa de inflación en junio

Sao Paulo (Brasil) - La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores divulga los datos de producción del primer semestre. EFE

