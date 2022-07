Agenda de América para el fin de semana

SÁBADO 2 DE JULIO

====================

MÉXICO

- La muerte de 53 migrantes en un tráiler en Texas refleja el incremento del tráfico de personas y los “coyotes” en la frontera norte del país.(foto)(video)

- Entrevista con Guillermo Arriaga, escritor y guionista mexicano de películas como “Babel” y “21 gramos”, quien visitó Guadalajara como parte del programa “Capital Mundial del Libro”.(foto)(video)

- El Museo Cabañas inaugura en Guadalajara la exposición “Anteproyectos de José Clemente Orozco” para festejar 100 años del muralismo nacional.(foto)(vídeo)

- Leon Bridges y Kevin Kaarl hermanan Texas con México en “Summer moon”.(foto)(video)

- Un mexicano de Querétaro hace historia en el mundial de ajedrez.(foto)(video)

- El campeón Atlas visita al América, Cruz Azul a los Tigres UANL y el Juárez FC a las Chivas de Guadalajara en la primera jornada del torneo Apertura 2022 de fútbol.

- Resultados de la Liga Mexicana de Béisbol.

- Entrevista con la española Milagros Martínez, entrenadora del Juárez FC de la Liga femenina de fútbol.

BRASIL

- A tres meses de las elecciones en Brasil, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva domina todos los sondeos, en tanto que el presidente Jair Bolsonaro suma escándalos y apuesta por nuevos subsidios para apalancar su improbable reelección.(foto)

ARGENTINA

- La economía local inicia un desafiante semestre, con exigentes metas a cumplir en materia fiscal y monetaria pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un acotado poder de maniobra derivado de serios desequilibrios macroeconómicos y un contexto internacional adverso.

- Se juega la jornada 6 de la liga local de fútbol.

CHILE

- Análisis sobre el borrador de la nueva Constitución, que se presenta el lunes a la ciudadanía y que garantiza que el agua es "un bien común que el Estado debe preservar", un cambio radical con el que se trata de resolver uno de los problemas que más preocupan a los expertos: la mala gestión y sobreexplotación de los recursos hídricos, que "están secando el país".(foto)

ESTADOS UNIDOS

- La Cumbre Concordia de las Américas, organizada en colaboración con la Secretaría General de la OEA, se inaugura con un formato híbrido en Miami y con líderes políticos, empresarios y académicos entre sus oradores para analizar los desafíos del hemisferio occidental.

- Crónica sobre cómo los pozos de petróleo pueden ser letales para los pájaros cantores de Hawai y los osos polares del Ártico. Un argumento con el que un grupo de organizaciones ambientalistas demandó al Gobierno para que detenga la perforación de 3.500 pozos petroleros.

COLOMBIA

- Crónica sobre "Wërapara, chicas trans", un documental de la directora Claudia Fischer, sobre un grupo de mujeres indígenas emberas trans.(foto)(video)

- Juegos Bolivarianos de Valledupar.(foto)

COSTA RICA

- La tormenta tropical Bonnie atraviesa territorio de Costa Rica y Nicaragua dejando grandes cantidades de lluvia.(foto)

NICARAGUA

-Evaluación de los efectos provocados por la tormenta tropical Bonnie en su camino por el país.(foto)

DOMINGO 3 DE JULIO

======================

MÉXICO

- Migrantes varados en la frontera norte del país celebran la decisión del Supremo estadounidense de autorizar el fin de “Quédate en México”, pero manifiestan incertidumbre.(foto)(video)

-Entrevista con el poeta Alberto Villarreal, que en su nuevo libro, "Aquí no hay sed", defiende la idea del amor de pareja desde la no posesión, pero reconoce que no siempre aplicó eso en su vida y sigue aprendiendo sobre las relaciones.(foto)

- Ana Valeria Becerril le dice adiós a Sofía en su versión más vulnerable de "Control Z".(foto)(video)

- Los Pumas UNAM reciben al Santos Laguna, San Luis al León y Santos Laguna a Monterrey en la primera jornada del torneo Apertura 2022 de fútbol.

- Resultados de la Liga Mexicana de Béisbol.

- Entrevista a Pablo de la Peña, director general de los Naranjeros de Hermosillo, de la Liga de Béisbol del Pacífico.

URUGUAY

- Crónica sobre cómo el país, con una experiencia de vinos 100 % orgánicos escondida bajo la manga desde 1997, impulsa hoy el cultivo "inocuo" en sus viñedos como "buque insignia", a lo que proyecta un panorama global cada vez más consciente de los "estragos" provocados por los agroquímicos.(video)

- Las selecciones de baloncesto de Uruguay y Chile se enfrentan en Montevideo en partido correspondiente a la tercera ventana del grupo B de la clasificación de América para el Mundial 2023.(foto)

COSTA RICA

- Las autoridades evalúan los daños provocados por la tormenta tropical Bonnie.

NICARAGUA

- Las autoridades de Nicaragua rinden un informe sobre los efectos de la tormenta tropical Bonnie.(foto)

- Crónica sobre qué ha pasado con el canal interoceánico que se construiría entre el Caribe y el Pacífico de Nicaragua, al cumplirse el décimo aniversario de la aprobación de su ley creadora, proyecto que en su momento generó grandes expectativas.

BRASIL

- Visita oficial del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

COLOMBIA

- Bogotá celebra 40 años del Orgullo LGTBI+ con una marcha en el centro de la ciudad.

- Juegos Bolivarianos de Valledupar.(foto)

CUBA

- Edición 41ª del Festival Internacional del Caribe, convocado por la Casa del Caribe.

ESTADOS UNIDOS

- Inauguración de la 36ª edición del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami (FITH ), que contará con el estreno mundial de la comedia "Mejor me callo", con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Molière.

HONDURAS

- Final del Premundial Sub'20 de la Concacaf que se ha disputado en Honduras.

PANAMÁ

- Partido entre Panamá y Argentina, por la tercera ventana del clasificatorio hacia el Mundial de Baloncesto FIBA, que se jugará en Panamá.(foto)

ARGENTINA

- Jornada 6 de la liga local de fútbol.

