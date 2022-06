Widodo pide exportar alimentos de Rusia y Ucrania para vencer crisis mundial

Moscú, 30 jun. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, destacó hoy la importancia de garantizar los suministros de productos alimenticios tanto de Rusia como de Ucrania para superar la crisis que se avecina, en momentos en que el conflicto entre ambos países pone en riesgo la seguridad alimentaria a nivel mundial.

"La reanudación de los suministros mundiales de alimentos son imposibles sin integrar los suministros de productos alimenticios rusos y del grano ucraniano", afirmó Widodo a su homólogo ruso, Vladímir Putin, al expresar su disposición a debatir la situación actual "ya que la guerra ha afectado los suministros de alimentos".

En particular, el líder indonesio expresó su esperanza de que Rusia no prorrogará la prohibición de exportación de granos vigente, incluyendo el trigo, y no impondrá cuotas que limiten los suministros de fertilizantes.

Widodo, anfitrión de la próxima cumbre del G20 en Bali, añadió que durante sus conversaciones con los líderes de los países del G7 pidió garantías de que los alimentos y los fertilizantes rusos serían liberados de las sanciones.

Por su parte, Putin aseguró que Rusia "no tiene ningún tipo de limitación a la exportación de fertilizantes".

El mandatario ruso admitió que a principios de 2021 las autoridades rusas estudiaron las vías de garantizar primero los fertilizantes a su propia agricultura, "pero en la actualidad los niveles de producción son tales que no tenemos ningún tipo de limitación para la exportación de estos al mercado externo".

"Lo mismo sucede con los alimentos", añadió.

No obstante, aprovechó la ocasión para destacar que las sanciones en contra de los puertos rusos y las restricciones al aseguramiento de los buques rusos "han creado determinados problemas para los mercados de los alimentos y los fertilizantes".

Porque aunque Occidente no haya impuesto formalmente sanciones directas a las compañías productoras de fertilizantes, indicó, sí fueron sancionados los propietarios de las empresas que los producen, explicó el mandatario ruso.

"Esto dificulta la firma de contratos, ha complicado las operaciones financieras", dijo.

El presidente indicó que "formalmente no han impuesto sanciones a determinados productos, pero han creado condiciones que dificultan considerablemente su entrega al mercado externo".

"En estos momentos todos eso debatimos estos temas con la participación directa del secretario general de Naciones Unidas, señor (António) Guterres. Tanto yo como la dirección de Gobierno de Rusia están en contacto permanente con los colegas de la ONU", explicó.

Putin señaló que "durante el año pasado Rusia suministró al mercado internacional más de 40 millones de toneladas de grano, y este año estaremos listos para suministrar alrededor de 50 millones de toneladas".

Respecto a la situación con el grano ucraniano, aseguró que Rusia no obstaculiza su exportación y recalcó que "las autoridades militares ucranianas minaron los accesos a sus puertos y nadie les impide que los desminen y saquen sus buques con grano".

"Nosotros garantizamos la seguridad", afirmó, al recordar que existen otras formas de exportar los cereales ucranianos a través de Rumania, Polonia, Bielorrusia o los puertos del mar de Azov controlados por Rusia.

"Podemos debatir esto interminablemente, pero ahora hay que tomar medidas para que la situación no se torne trágica", zanjó, al expresar su confianza de que Indonesia y Rusia aborden este tema junto a otros países interesados y la ONU durante los preparativos de la próxima cumbre del G20 en Bali. EFE

mos/ie

(foto)