Seirul.lo pone punto y final a 47 años como azulgrana

Barcelona, 30 jun. El preparador físico Paco Seirul.lo (Salamanca, 1945) se ha despedido este jueves del Barcelona después de casi 47 años en la entidad azulgrana.

Seirul.lo, profesor de INEF desde 1975, ingresó para encargarse inicialmente de la preparación física de las secciones de atletismo y balonmano, y después de todo el fútbol base. En julio de 1995 se convirtió en preparador físico del 'Dream team' de Johan Cruyff, en sustitución de Ángel Vilda.

En el primer equipo se mantuvo hasta la campaña 2013-14 cuando fue designado máximo responsable de la preparación física de los diferentes equipos del club catalán.

En un comunicado remitido a los medios, Seiru.lo confirma su adiós y se siente "orgulloso y eternamente agradecido" por todo lo que le ha dado el Barça.

"En esta casa he crecido, me he formado y he aprendido los valores que emanan de unas siglas que nos unen a todos. He intentado también aportar mi grano de arena para ayudar en los éxitos colectivos de las diferentes modalidades deportivas en las que he trabajado: Atletismo, balonmano y fútbol en todas sus categorías", asegura.

Seirul.lo agradece a todos con los que ha trabajado "presidentes, directivos, entrenadores, deportistas, empleados del club y a los periodistas" el cariño con el que le han tratado siempre.