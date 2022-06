Rusia retira tropas de Isla de las Serpientes tras ataques

(Bloomberg) -- Rusia confirmó que retiró las tropas de la Isla de las Serpientes de Ucrania en el Mar Negro después de que el ejército ucraniano dijera que las había expulsado mediante un ataque masivo.

El Ministerio de Defensa en Moscú calificó la decisión como un gesto destinado a facilitar los envíos de granos desde Ucrania, pero un alto funcionario en Kiev desestimó esa afirmación. No hubo señales de un acuerdo sobre las entregas destinadas a aliviar una crisis alimentaria mundial.

“Esto es una falsedad absoluta” dijo Andriy Yermak, jefe del gabinete presidencial de Ucrania, y agregó que las fuerzas de Kiev habían expulsado a las tropas rusas de la isla.

Las fuerzas rusas tomaron el control de la pequeña pero estratégica isla frente a la costa a principios de la guerra, pero lucharon por mantenerla en medio de feroces ataques de artillería y misiles ucranianos.

Ucrania y sus aliados estadounidenses y europeos han culpado a Rusia por bloquear las exportaciones de cereales y otros productos alimenticios vitales de Ucrania desde la invasión del presidente Vladímir Putin el 24 de febrero. El Kremlin apunta a aKiev por las interrupciones y las conversaciones patrocinadas por la ONU hasta ahora no han generado un acuerdo para reanudar las entregas.

