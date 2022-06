Rendimiento bonos Tesoro EE.UU. a 10 años vuelve a caer bajo 3%

(Bloomberg) -- Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos cayeron bruscamente después de que indicadores del gasto del consumidor y la inflación aumentaron menos de lo previsto, lo que reforzó la percepción del mercado de bonos de que las alzas de tasas de la Reserva Federal provocarán una recesión.

El rendimiento a cinco años lideró las bajas, con una caída de 13 puntos básicos a casi un 3,01%. El bono a 10 años cayó 11 puntos básicos al 2,98%, por debajo del 3% por primera vez desde el 10 de junio.

El repunte más reciente del mercado de bonos se produce después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera el miércoles que el riesgo de daño a la economía por un aumento de las tasas era menos importante que restaurar la estabilidad de precios. Los operadores continúan esperando otra alza de tasa de 75 puntos básicos en julio y los swaps que hacen referencia a las fechas de las reuniones de política monetaria de la Fed descuentan una tasa máxima cercana al 3,5% en marzo de 2023, seguida de una caída a alrededor del 3% para fin de año.

Dado que es probable que el fin de mes atraiga flujos hacia los bonos el jueves, “todavía tenemos una inclinación alcista en los bonos del Tesoro de EE.UU., ya que el mercado continúa evaluando la desaceleración del crecimiento con una creciente convicción de que la Fed podrá contener los precios al consumidor”, dijo en una nota Ian Lyngen, jefe de estrategia de tasas de EE.UU. en BMO Capital Markets.

El mercado se sumó al repunte observado en los mercados europeos de bonos tras la publicación de los datos de mayo de gasto e ingresos personales. El gasto subió un 0,2%, la mitad del incremento esperado. El índice de precios de compras aumentó un 0,6% frente al 0,7% esperado, lo que respalda la visión de que se está estableciendo un pico de inflación.

Las expectativas de inflación implícitas en el mercado han estado cayendo constantemente junto con los rendimientos nominales durante las últimas tres semanas. Entre ellas, la estimación a cinco años de la tasa de inflación esperada a cinco años vuelve a rondar el 2,1%, donde se encontraba en febrero antes de dispararse al 2,6% en abril. La Fed apunta a una tasa de inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo.

El repunte de finales de junio en los bonos del Tesoro ha recortado una pérdida del año hasta la fecha que eclipsa incluso las mayores pérdidas anuales desde principios de la década de 1970.

Un índice amplio que mide el rendimiento de los bonos del Tesoro ha caído un 9,6% en 2022. La peor pérdida anual para el principal índice de instrumentos del Tesoro fue una caída del 3,6% en 2009 y, desde 1973, el mercado de bonos solo ha registrado cinco caídas anuales, siendo la más reciente la pérdida de 2,3% registrada en 2021.

A los inversionistas en valores del Tesoro protegidos contra la inflación les ha ido solo un poco mejor. El índice Bloomberg Global US TIPS registra un retorno total negativo del 8,8% al 29 de junio, superando la pérdida récord de todo el año del 8,6% de 2013. El índice ganó un 6% en 2021.

