Nauseda: "el séptimo paquete de sanciones debe incluir al patriarca Cirilo"

Madrid, 30 jun. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, aseguró este jueves que el séptimo paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia por su invasión a Ucrania "debe incluir al patriarca Cirilo".

En declaraciones a los medios en la cumbre de la OTAN en Madrid, el mandatario lituano recordó que el sexto paquete de sanciones "no fue tan fácil" de acordar "debido a las reticencias" de algunos de los socios de la UE, pero "fue posible con ciertas exenciones".

Sin embargo, estimó que "ahora es el momento de desconectar este régimen de exenciones y probablemente sea rápido".

"El séptimo paquete de sanciones debería incluir a personas adicionales como el patriarca Cirilo", apuntó.

Los líderes europeos consiguieron sacar adelante el último paquete de sanciones, el sexto, que incluye el veto al 90% del petróleo ruso, para lo que se necesitó un mes de negociaciones y dos concesiones a Hungría: seguir abasteciéndose de crudo ruso por oleoducto hasta una fecha indeterminada y sacar de la lista de sancionados al patriarca Cirilo.

Asimismo, dijo no estar "convencido" de eximir de las sanciones "a ciertos bancos rusos", dejándolos "fuera de este círculo" de restricciones.

Además, se refirió al gas natural, una cuestión que según apuntó "sigue sobre la mesa" y sobre lo que le gustaría ver "ciertas decisiones".

Según indicó, Lituania "ha dado un muy buen ejemplo", siendo "los primeros en cortar todos los lazos energéticos con Rusia": "no compramos gas, no compramos electricidad, no compramos petróleo y seguimos vivos y nos va bastante bien".

Por otra parte, el presidente Nauseda aseguró también que "nadie" está en este momento hablando de "suprimir" las sanciones contra Rusia en relación con el tránsito entre ese país y su enclave de Kaliningrado.

"La UE está hablando sobre el tránsito hacia Kaliningrado y dado que estamos en esta situación nadie está hablando de pasillos verdes para el tránsito ni nadie habla de suprimir las sanciones que se impusieron en marzo", declaró.

"Estamos consultando de manera estrecha con la Comisión, que es responsable de la aplicación de las sanciones y espero que el resultado final se anuncie muy pronto", agregó Nauseda.

"Lituania apoya por supuesto la política de sanciones aplicadas y el cuarto paquete fue además muy importante", subrayó el presidente Nauseda en alusión a las medidas aprobadas por la UE en marzo pasado que incluyó restricciones comerciales y financieras contra Rusia e incorporó a más oligarcas a la lista negra del club comunitario.

"Ahora tenemos que aplicar esas reglas y procedimientos, los nuevos procedimientos según las propuestas de la Comisión Europea porque esto está plenamente en sus manos", agregó.

Las palabras de Nauseda se conocen al día siguiente de que Lituania sufriera ciberataques rusos en respuesta a la implementación por parte lituana de sanciones europeas que afectan el tránsito por ferrocarril de ciertos bienes desde Rusia al enclave ruso de Kaliningrado, en el oeste del país báltico. EFE

mmc-msh-jam/jgb